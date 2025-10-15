"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계정 만들어 '환불 → 탈퇴' 반복

배달 플랫폼 "신원 확인 강화할 것"

일본의 한 30대 남성이 배달 플랫폼의 환불 정책을 악용해 무단으로 취식한 혐의로 체포됐다. 이 남성의 주문 건수는 1095건, 피해 금액은 약 370만엔(약 3500만원)에 달하는 것으로 나타났다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 최근 일본 아이치현 나고야시 경찰은 배달 플랫폼을 통해 주문한 음식을 모두 먹어 치운 뒤 대금을 지불하지 않은 혐의로 히가시모토 타쿠야(38)를 붙잡았다.

"배달 안 왔다" 거짓말…환불 시스템 허점 노렸다

한 음식배달 플랫폼에서 주문된 배달음식 사진으로 본문과 무관. 연합뉴스

AD

히가시모토는 배달 플랫폼에서 비접촉식 배달 서비스를 선택한 뒤 '음식이 도착하지 않았다'고 속여 환불을 받은 것으로 조사됐다. 일례로 그는 7월30일 아이스크림, 도시락, 치킨 스테이크 등을 배달받은 뒤 앱의 채팅 기능을 이용해 배달되지 않았다고 주장, 결국 같은 날 1만6000엔(약 15만원)을 환불받았다.

경찰은 히가시모토가 2023년 4월부터 사기 행위를 위해 플랫폼에서 124개의 계정을 사용한 것으로 보고 있다. 또한 그가 선불카드로 결제해 신분을 숨기고, 빠르게 계정을 탈퇴해 흔적을 지우는 등 치밀하게 범행을 이어온 것으로 파악했다. 히가시모토는 경찰 조사에서 "처음에는 그냥 이 수법을 써봤다. 사기의 대가를 치른 후에는 멈출 수 없었다"라며 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

"신원 확인 강화…유사 사기 방지 위한 시스템 구축 중"

사건이 알려지자 해당 배달 플랫폼 측은 "신원 확인 절차를 대폭 강화하겠다"며 대응책 마련에 나섰다. 또 비정상적인 거래 활동을 감지하고 향후 유사한 사기 행위를 방지하기 위해 경보 시스템을 구축하고 있다고 밝혔다.





AD

사건을 접한 누리꾼들은 "저럴 시간에 일을 하지" "부지런도 하다" "환불 제도가 너무 관대하다, 플랫폼 책임도 큰 듯" "돈 없으면 먹지 말아야지" "많이도 먹었다" 등 비판적인 반응을 보였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>