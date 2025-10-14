[2025국감]李예능 출연·방통위 폐지…與野, 과방위서 공방 재연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

野 "JTBC, 국감에서 사실 밝혀야"

與 "尹도 유퀴즈 출연, tvN 불러야 하나"

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 직후 이재명 대통령 부부가 JTBC예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 녹화를 진행한 것을 두고 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서도 여야 간 공방전이 벌어졌다.

국회 과방위 소속 국민의힘 의원들은 이날 국회에서 열린 과방위의 방송미디어통신위원회 등에 대한 국정감사에서 이 대통령 부부의 예능 출연이 부적절하다며 JTBC를 증인으로 채택해야 한다고 주장했다.

국정자원 화재 후 李대통령 '냉부' 출연 공방…野 "국민 원성" vs 與 "尹도 예능 출연"

국가 재난 상황에서 대통령이 예능에 출연해도 되냐는 논쟁에서 윤석열 전 대통령도 예능에 출연한 적 있다는 논쟁으로 옮겨붙었다.

최수진 국민의힘 의원은 "이번 추석 명절 이 대통령의 '냉장고를 부탁해' 출연으로 국민 원성이 높다"며 "JTBC가 이 자리에 참석해 명명백백하게 밝혀줬으면 좋겠는데 증인 채택이 계속 안 되고 있다"고 지적했다.

또한 반상권 방송미디어통신위원장 직무대리에게 이 대통령 부부의 예능 출연 배경, 추석 특집 프로그램 편성 경위, 방송일 연기 과정 등에 대한 조사를 요청했다.

이에 대해 민주당은 대통령의 예능 출연을 문제 삼는 것은 옳지 못하다는 취지로 반박했다. 이주희 민주당 의원은 "그렇다면 윤석열 전 대통령이 출연했으니 '유퀴즈'(유 퀴즈 온 더 블럭) tvN도 불러야 하냐"며 "(최 의원은) 자중해주길 바란다"고 지적했다.

이에 대해 최형두 국민의힘 의원은 "국가재난 사태에 대통령이 (예능에) 출연하는 것과 (윤 대통령의 경우는) 같은 게 아니지 않느냐"고 반박했다.

'방통위 폐지' 또 도마…與 "尹 방송장악 도구" vs "민주당 독재"

방송미디어통신위원회 설치법에 따른 방송통신위원회 폐지, 방송미디어통신위원회 신설과 관련된 공방도 이어졌다. 이훈기 민주당 의원은 방통위 폐지를 두고 "방통위가 3년 동안 윤석열 정권의 방송장악 도구로 쓰였기에 해체된 것"이라고 지적했다.

박정훈 국민의힘 의원은 반 직무대리가 국감에 출석한 것을 두고 "민주당 의회 독재의 상징적 장면"이라며 "저희 의견을 제대로 반영한 적도 없고 독단적으로 법을 처리해 정부 구조를 바꿔놨다"고 반발했다.

YTN 민영화 배경에 김건희 여사의 사적 복수심이 작용했다는 주장도 나왔다. YTN이 2021년 보도한 김 여사의 허위 이력 관련 기사로 인해 김 여사가 YTN에 복수하기 위한 것이라는 취지다. 노종면 민주당 의원은 YTN의 당시 보도와 관련해 기자와 김 여사 간 통화 녹취를 공개하며 "그 이후 김건희는 복수심을 불태웠고 여당 의원들을 동원하고 자본을 줄 세워 결국 (YTN을) 팔아넘겼다"고 주장했다.

공개된 녹취에는 김 여사가 기자에게 '나도 복수를 해야지. 안 되겠네', '나도 다 파볼까 그러면? (기자가) 잘못 기재한 게 없나'라고 말한 것으로 나온다.





최민희 위원장이 신상 발언을 통해 "(나는) 윤석열 방송장악의 희생자"라고 하자 김장겸 국민의힘 의원이 항의했고, 이 과정에서 김 의원은 최 위원장이 발언 기회를 주지 않자 "이러니까 독재 아니냐"며 퇴장하기도 했다.





