CJ대한통운, 소형가전 자원순환 '리플러스 캠페인'

수익금 지역아동센터 지원
CJ대한통운은 경기도사회적경제원·사회적기업 '리맨'과 비대면 소형가전 수거 캠페인 '리플러스 캠페인'을 11월 30일까지 운영한다고 14일 밝혔다.
이 캠페인은 디지털기기 기부 과정에서 우려되는 데이터 보안 문제를 해결했다. 오래된 노트북, 태블릿PC, 스마트폰 등 소형 가전제품을 CJ대한통운의 오네(O-NE) 서비스를 통해 비대면으로 회수, 리맨의 전문 데이터 삭제 프로그램으로 모든 정보가 안전하게 제거된다. 기부자는 데이터 삭제 확인서를 받아 개인정보 유출 걱정 없이 안심하고 기부할 수 있다.
'리플러스 박스' 웹사이트에서 수거를 신청하면 카카오톡으로 연동돼 별도 회원가입 없이 서비스를 이용할 수 있다. CJ대한통운이 제공하는 안전 파우치와 박스에 기기를 담아 문 앞에 두면 배송기사가 방문해 회수한다. 시간과 장소에 구애받지 않고 누구나 손쉽게 나눔을 실천할 수 있다.
CJ대한통운은 이번 캠페인을 통해 약 4000대의 소형가전을 수거할 것으로 내다보고 있다. 이는 소나무 약 1만 그루를 보호하는 환경 효과와 맞먹는다. 참가자들에게 추첨을 통해 태블릿 PC를 증정하는 이벤트도 마련된다.
CJ대한통운은 또 CJ나눔재단과 경기도 지역아동센터를 대상으로 자원순환 프로젝트와 연계해 공모전을 개최한다. '디지털기기 자원순환'을 주제로, 지역아동센터 아동·청소년이 참여해 그림, 포스터, 영상 등을 출품해 우수작을 시상한다.
수익금은 지역아동센터에 노트북을 지원하는 등 취약지역 디지털 격차 해소에 사용될 예정이다.
CJ대한통운 관계자는 "촘촘한 물류 네트워크망을 통해 누구나 폐자원 재활용과 안심 기부에 참여할 수 있도록 지원하겠다"며 "차별화된 자원순환 모델을 확대해 지속가능한 미래 가치를 창출하겠다"고 밝혔다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
