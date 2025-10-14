CJ대한통운, 소형가전 자원순환 '리플러스 캠페인'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수익금 지역아동센터 지원

CJ대한통운은 경기도사회적경제원·사회적기업 '리맨'과 비대면 소형가전 수거 캠페인 '리플러스 캠페인'을 11월 30일까지 운영한다고 14일 밝혔다.

이 캠페인은 디지털기기 기부 과정에서 우려되는 데이터 보안 문제를 해결했다. 오래된 노트북, 태블릿PC, 스마트폰 등 소형 가전제품을 CJ대한통운의 오네(O-NE) 서비스를 통해 비대면으로 회수, 리맨의 전문 데이터 삭제 프로그램으로 모든 정보가 안전하게 제거된다. 기부자는 데이터 삭제 확인서를 받아 개인정보 유출 걱정 없이 안심하고 기부할 수 있다.

'리플러스 박스' 웹사이트에서 수거를 신청하면 카카오톡으로 연동돼 별도 회원가입 없이 서비스를 이용할 수 있다. CJ대한통운이 제공하는 안전 파우치와 박스에 기기를 담아 문 앞에 두면 배송기사가 방문해 회수한다. 시간과 장소에 구애받지 않고 누구나 손쉽게 나눔을 실천할 수 있다.

CJ대한통운은 이번 캠페인을 통해 약 4000대의 소형가전을 수거할 것으로 내다보고 있다. 이는 소나무 약 1만 그루를 보호하는 환경 효과와 맞먹는다. 참가자들에게 추첨을 통해 태블릿 PC를 증정하는 이벤트도 마련된다.

CJ대한통운은 또 CJ나눔재단과 경기도 지역아동센터를 대상으로 자원순환 프로젝트와 연계해 공모전을 개최한다. '디지털기기 자원순환'을 주제로, 지역아동센터 아동·청소년이 참여해 그림, 포스터, 영상 등을 출품해 우수작을 시상한다.

수익금은 지역아동센터에 노트북을 지원하는 등 취약지역 디지털 격차 해소에 사용될 예정이다.





CJ대한통운 관계자는 "촘촘한 물류 네트워크망을 통해 누구나 폐자원 재활용과 안심 기부에 참여할 수 있도록 지원하겠다"며 "차별화된 자원순환 모델을 확대해 지속가능한 미래 가치를 창출하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

