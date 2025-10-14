코르티스 데뷔 앨범, 스포티파이 1억 스트리밍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코르티스의 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)가 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 14일 밝혔다. 앨범 발매 한 달여 만으로, 올해 데뷔한 K팝 신인 중 가장 빠른 기록이다.

타이틀곡 '왓 유 원트'(What You Want)를 비롯해 수록곡 전반이 고른 인기를 얻었다. '고'(GO!)가 3561만회, '패션'(FaSHioN)이 2614만회, '왓 유 원트'가 1703만회, '조이라이드'(JoyRide)가 1125만회를 기록했다.

인트로곡 '고'는 미국 메이저리그(MLB) 포스트시즌 홍보 영상에 삽입되며 다시 주목받았다. 멜론 4일자 차트에 97위로 재진입해 12일 기준 86위로 올라 자체 최고 순위를 경신했다.





코르티스는 미국 시장으로 활동을 넓히고 있다. 손흥민이 소속된 LAFC의 '오너리 팔코너'(Honorary Falconer)로 참여했으며, 레드불과 K팝 아티스트 최초로 파트너십을 체결하고 '레드불 댄스 유어 스타일 월드 파이널'(Red Bull Dance Your Style World Final) 무대에 초청받았다.





