현대차-인제군, TCR 월드투어 등 모터스포츠 대회 동시 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최초로 TCR 월드투어 인제서 열려

현대자동차가 강원도 인제군과 함께 인제 스피디움 트랙에서 국내외 모터스포츠 3개 대회를 동시에 개최한다.

현대차는 오는 18~19일 이틀 간 인제 스피디움에서 ▲현대 N 페스티벌 ▲FIA 투어링카레이싱(TCR) 월드투어 ▲TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 '인제 월드 투어링 카 페스티벌'을 인제군과 공동 개최한다고 14일 밝혔다.

현대 N 페스티벌은 단일 차종끼리 경쟁하는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스 대회다. 이번 대회는 총 6개 라운드 중 4라운드로 아이오닉 5 N과 아반떼 N 기반으로 개발된 전용 경주 차량이 출전하는 행사다.

이번 인제 월드 투어링 카 페스티벌에서는 국내 최초로 FIA(국제 자동차 연맹)이 주최하는 TCR 월드 투어 경기가 열린다. TCR은 제조사가 경주용 차량을 제작해 각 레이싱 팀에 판매하는 형식의 모터스포츠 대회다.

FIA TCR 월드 투어는 20여개의 TCR 유럽, TCR 아시아를 비롯한 권역별 대회와 TCR 이탈리아, TCR 중국 등 국가별 대회를 아우르는 최상위급 대회다.

현대차는 2018년부터 i30 N과 아반떼 N 기반의 경주 차량을 판매·지원해왔다. 이를 통해 FIA TCR 월드 투어에서 2번의 팀 부문 우승과 5번의 드라이버 부문 우승을 차지한 바 있다. 지난 9월에는 호주에서 개최된 FIA TCR 월드투어 5라운드에서 아반떼 N TCR 차량으로 우승을 거머쥐었다. 이번 FIA TCR 월드 투어 6라운드는 TCR 아시아 5라운드와 함께 개최된다.

FIA TCR 월드 투어에는 현대 BRC 팀 월드 챔피언 노버트 미첼리즈, 미켈 아즈코나 외에도 네스토르 지로라미 등 유명 선수가 참가한다. TCR 아시아에는 한국인 드라이버로 쏠라이트 인디고 팀 소속 박준의·박준성 선수와 KMSA 모터스포츠 최정원 선수가 참가할 예정이다.





AD

박준우 현대차 N 매니지먼트실 상무는 "FIA TCR 월드 투어가 국내에서 최초로 열리는 만큼 이번 행사를 고객과 모터스포츠를 사랑하는 모든 분이 즐길 수 있는 축제의 장으로 만들겠다"고 말했다.

AD





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>