"월 3000만원 벌어, 감금·폭행 말도 안 돼" 캄보디아 구인글 여전히

고수익 미끼로 캄보디아행 권유

SNS와 커뮤니티 등에 구인 글 올라와

캄보디아에서 한국인 납치·고문 사건이 잇따르는 가운데 여전히 온라인에서는 '고수익'을 미끼로 캄보디아행 아르바이트를 권하는 구인 글이 올라와 논란이 일고 있다. 13일 한 동호회 커뮤니티의 구인 게시판에 "최고의 고수익 일자리"라며 캄보디아 시아누크빌에서 일할 'TM(텔레마케팅) 직원'을 구한다는 글이 올라왔다.

캄보디아에서 한국인 납치·고문 사건이 잇따르는 가운데 여전히 온라인에서는 '고수익'을 미끼로 캄보디아행 아르바이트를 권하는 구인 글이 올라와 논란이 일고 있다. 아시아경제

AD

글쓴이 A씨는 평균 월급이 1500만∼3000만원에 달하고 지난달 한 직원은 월급 4500만원을 받아 갔다며 "벌 수 있을 때 빠르게 벌고 내 인생을 되찾아야 한다"고 운을 뗐다. 잇따른 한국인 대상 범죄에 대한 오해를 불식시키려 "감금·폭행 같은 말도 안 되는 일은 없고 쓸데없이 그런 의미 없는 짓을 하지도 않는다"며 "안전 걱정할 필요가 없을 정도로 회사 운영진들은 오직 같이 일해서 서로 돈 많이 벌자는 '윈윈' 마인드뿐"이라고 홍보했다.

이 사이트에는 고수익 일자리를 앞세우며 해외에서 일할 '텔레마케터'를 찾는다는 구인 글이 이날 하루에만 20여건 게시됐다. 아울러 참여자가 7800여명에 달하는 텔레그램 비밀 대화방에서는 전날 "일자리를 구한다"는 메시지에 "통장 3개와 모바일 OTP(일회용 비밀번호) 생성하고 캄보(디아) 올 수 있느냐. 월 500(만원) 맞춰드린다"는 답장이 달렸다.





AD

한 동호회 커뮤니티의 구인 게시판에 "최고의 고수익 일자리"라며 올라온 캄보디아 아르바이트 구인글. 온라인 커뮤니티

건당 40만원 지급을 약속하며 "캄보디아에 서류 가져다주실 분 찾는다. 비행기 표는 저희가 왕복으로 발급해드린다"는 당근마켓 구인 글도 뒤늦게 누리꾼들 사이에서 공유되기도 했다. 다만 최근 잇따른 논란을 의식한 듯 해당 게시물은 삭제된 상태인 것으로 알려졌다. 당근마켓 관계자는 "문제의 구인 글은 지난 5월 게시돼 확인 뒤 12분 만에 삭제됐다"며 "현재는 해외 취업 구인 글은 전면 금지해 자동으로 노출되지 않도록 조처하고 있다"고 밝혔다. 이런 글에 혹해 캄보디아로 향했다가 보이스피싱이나 로맨스 스캠 범죄에 연루돼 감금·고문을 당하기까지 했다는 것이 잇따르는 피해자들의 증언이다. 경찰은 사이버수사대 등을 통해 의심스러운 글들을 차단할 방침이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>