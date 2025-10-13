여주시, 가남읍 똑버스 개통식…질 높은 대중교통 서비스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통 소외지역 촘촘하게 연결

경기 여주시는 지난 10일 가남 태평문화공원에서 수요응답형 교통수단 '똑버스' 개통식을 개최했다. 이번 개통식은 여주시가 추진 중인 대중교통체계 개편 시범사업의 본격적인 시작을 알리는 자리로, 가남읍 주민들의 오랜 숙원이었던 교통불편 해소를 상징한다.

이충우 여주시장 등 참석자들이 지난 10일 가남 태평문화공원에서 수요응답형 교통수단 '똑버스' 개통식에서 테이프커팅을 하고 있다. 여주시 제공

이날 행사에는 이충우 여주시장, 박두형 여주시의회의장 등 주요 내빈과 시민들이 참석해 시범 사업의 시작을 함께 축하했다.

행사는 ▲똑버스 사업 경과보고 ▲기념사 및 축사 ▲테이프커팅식 ▲증정식 순으로 진행됐다.

특히 운수사 ㈜대원고속은 가남읍 똑버스 1호 탑승을 기념해 탑승자에게 10만원 상당의 교통카드를 증정하는 특별 행사를 마련해 눈길을 끌었다.

㈜대원고속은 지난 9월 추석을 맞아 여주시에 500만 원 상당의 온누리상품권을 기탁하는 등 지역사회 나눔 활동에도 앞장서고 있다.

여주시는 이번 가남읍 똑버스 개통을 통해 늦은 귀가 학생과 학부모의 교통 부담을 완화하고, 읍내 상권 활성화 및 어르신들의 이동 편의 향상 등 생활 교통 환경 전반의 개선 효과를 기대하고 있다.





이충우 여주시장은 "이번 똑버스 개통으로 가남읍 주민들의 교통 불편이 해소되고, 지역상권과 경제가 활력을 되찾는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

