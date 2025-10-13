트럼프에 필요한 건 완전 자동우산?…우산 못접는 모습 또 포착

우산 관련 영상 SNS에 빠르게 확산

"우산도 제대로 못 접나" 누리꾼 조롱 이어져

가자 지구 휴전 합의 서명식 참석을 위해 중동으로 출발하던 도널드 트럼프 미국 대통령이 전용기 탑승에 앞서 또다시 우산을 제대로 접지 못하는 모습이 포착됐다. 트럼프가 우산을 다루는 데 서툴다는 점은 익히 알려진 사실인 가운데 이번 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하면서 일부 누리꾼의 조롱이 이어지고 있다.

트럼프가 우산을 잘 접지 못한다는 점은 미국 누리꾼들 사이에선 널리 알려진 사실이다. 특히 비 오는 날 에어포스원에 탈 때마다 탑승구 앞에서 우산을 제대로 접지 못해 곤욕을 치르기도 했다. AP연합뉴스

12일(현지시간) CNN과 ABC뉴스 등 외신은 트럼프 대통령이 이날 이스라엘, 이집트 순방을 위해 수도 워싱턴 인근 앤드루스 공군 기지를 통해 출국했다고 보도했다. 이날 앤드루스 기지가 위치한 메릴랜드주에는 꽤 많은 비가 내린 가운데, 기지에 도착한 트럼프는 커다란 검은색 우산을 직접 들고 활주로에 대기 중인 대통령 전용기 '에어포스원'으로 향했다. 이동식 승강대 계단을 밟고 올라 에어포스원 탑승구에 도착한 트럼프는 마중 나온 이들에게 손을 흔들어 인사를 했다.

문제는 이후 비행기에 탑승해야 하는 순간 벌어졌다. 들고 있던 우산이 접히지 않은 것이다. SNS에 확산한 동영상을 보면 바람이 워낙 세차게 불고 탑승구가 비좁기도 했다. 다만 트럼프는 여러 차례 우산을 접으려다 결국 경호원으로 보이는 인물에게 우산을 넘겼다. 우산을 받은 인물이 우산을 정리하는 사이 트럼프는 전용기 안쪽으로 사라졌다. 이 모습이 담긴 동영상은 SNS를 타고 확산했다. 이를 본 한 누리꾼은 영상을 공유하며 "트럼프는 자신의 우산을 접을 줄도 모른다. 미국인으로서 매우 부끄럽다"고 적었다.

트럼프가 우산을 잘 접지 못한다는 점은 미국 누리꾼들 사이에선 널리 알려진 사실이다. 특히 비 오는 날 에어포스원에 탈 때마다 탑승구 앞에서 우산을 제대로 접지 못해 곤욕을 치르기도 했다. 한 번은 에어포스원 탑승구 앞에 펼쳐진 우산을 손잡이가 위로 올라오게 거꾸로 내팽개치고선 그냥 안으로 들어간 사례도 있다. 미국 누리꾼들은 이 동영상을 공유하며 "저게 우산을 접는 트럼프만의 방식"이라며 조롱하기도 했다.





한편 트럼프 대통령은 이날 중동으로 가는 전용기 안에서 "(이스라엘과 하마스 간의 전쟁은 끝났다"며 "휴전이 지속될 것으로 자신한다"고 말했다. 백악관 측은 트럼프 대통령이 현지시간으로 13일 오전 이스라엘 텔아비브에서 하마스에 붙잡혀 있던 인질들 가족과 만난다고 발표했다. 유족을 만난 뒤 일정으로 이집트로 이동해 샤름 엘 셰이크에서 열리는 이른바 '중동 평화 기념식'에 참석할 예정이다. 이 자리에서는 이스라엘과 하마스가 가자 지구에서의 휴전에 합의한다는 내용 등이 담긴 문서에 대한 정식 서명이 이뤄질 전망이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

