"올해 최고 발명품" 극찬…LG전자에서 내놓은 신박한 제품 뭐길래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TIME 선정 '2025년 최고의 발명품'

LG 퓨리케어 에어로캣타워



반려묘 위한 공기청정기 선정

공기정화·휴식공간 결합한 혁신 가전 주목

LG전자의 반려묘 가전 'LG 퓨리케어 에어로캣타워'가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '2025년 최고의 발명품(The Best Inventions of 2025)'에 이름을 올렸다.

LG 퓨리케어 에어로캣타워. LG전자

AD

12일 업계에 따르면 타임은 에어로캣타워를 올해 최고의 발명품으로 선정하고 "세련된 디자인과 공간 절약형 구조를 갖춘 제품으로 반려묘와 보호자 모두에게 이점을 제공한다"고 평가했다.

에어로캣타워는 공기청정기와 캣타워를 결합한 새로운 형태의 가전이다. 반려묘의 휴식 공간과 실내 공기 정화 기능을 동시에 구현했으며 돔 형태의 안정적인 좌석 구조에 온열 기능까지 탑재했다. 또 체중 측정 센서를 내장해 반려묘의 체중 변화를 실시간으로 확인하고 건강 추이를 관리할 수 있다.

LG전자는 이번에 '최고의 발명품'으로 선정된 에어로캣타워 외에도 블루투스 스피커가 결합한 '에어로스피커', 테이블 형태의 '에어로퍼니처'등 상단 모듈만 교체해 사용이 가능한 에어로시리즈를 선보이고 있다.

LG전자 관계자는 "에어로캣타워는 반려묘와 보호자의 공존 공간에 새로운 기준을 제시한 제품"이라며 "생활의 편리함과 감성적인 만족을 동시에 제공하는 LG전자만의 혁신 기술로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편 타임지는 매년 일상과 산업 전반에 변화를 가져온 혁신 제품들을 선정해 '최고의 발명품' 리스트를 공개하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>