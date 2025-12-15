"딸기값 떨어졌는데 더 올렸다?"…10만원 넘은 신라호텔 딸기빙수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

딸기빙수, 지난해 9만8000원서 4% 올라

망고빙수는 11만원…전년比 7.8%↑

호텔신라가 운영하는 서울신라호텔의 딸기빙수 가격이 10만원을 넘어섰다.

15일 호텔업계에 따르면 신라호텔은 16일부터 내년 3월 7일까지 서울신라호텔 1층 더 라이브러리에서 딸기빙수를 10만2000원에 판매한다고 홈페이지에 공지했다. 지난해 9만8000원에서 4% 오른 셈이다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 딸기 소매가격은 지난 12일 상품 기준 100g에 2420원으로 1년 전보다 10% 떨어졌지만, 신라호텔은 재룟값 하락에도 빙수 가격을 인상했다.

신라호텔은 이달 50만원짜리 초고가 케이크를 선보이면서 고급 디저트 시장을 이끌어간다는 화제를 모았지만, 물가 인상을 주도했다는 지적을 받기도 했다. 이후 케이크 표면 균열이나 장식 색상 관련 문제도 제기되면서 논란이 이어졌다.





한편 서울신라호텔의 또 다른 시그니처 망고빙수의 가격은 11만원이다. 이 역시 지난해보다 7.8% 인상했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

