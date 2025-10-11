이준배 국민의힘 세종시당 위원장 "내년 지방선거, 당심이 공천의 기준 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 소속 전국 시·도당 위원장. /사진= 이준배 위원장 페이스북

장동혁 국민의힘 대표가 당심이 없다면 공천도 없다고 발언한 데 대해 이준배 세종시당 위원장이 자신의 페이스북을 통해 "이 발언에 깊이 공감한다"고 밝혔다.

국민의힘이 내년에 치러질 전국동시지방선거를 앞두고 10일 전국 시·도당위원장 간담회를 개최했다. 간담회 주제는 "민심을 듣다, 민심을 담다."로 당심을 우선으로 후보자를 공천하고, 주권자로부터 선택받아 선출된 이후 민심을 듣겠다는 취지로 읽힌다.

대의민주주의를 기반으로 하는 정당·정치 시스템이라서다.

이 위원장은 "(장 대표의 발언) 그 속에는 한층 더 강한 메시지가 담겨 있었다"며 "내년 지방선거 공천의 기준은 단 하나, 바로 당심"이라고 해석했다.

이어 "장 대표는 당심 없는 자, 공천 없다. 현역 단체장이라 해도, 광역·기초의원이라 해도, 아무리 유능하고 화려한 이력의 소유자라 해도 당심이 없다면 공천받을 자격이 없다는 것이 장 대표가 밝힌 확고한 원칙이었다"고 부연했다.

이 위원장은 "공천은 단순한 능력의 문제가 아니라 그보다 먼저 당에 대한 충심과 신뢰, 헌신의 문제다"라며 "간담회를 통해 공천의 방향이 명확해 진 만큼, 누구에게나 공정하게 적용되는 원칙, 그 누구도 예외가 없는 기준. 그것이 바로 당심 중심의 공천, 정당정치의 기본질서다"라고 했다.





그러면서 곧 시작될 당무감사를 통해 그 원칙이 확인될 것이고, 공천의 문은 오직 당심으로만 열릴 것이라고 했다.





