홍명보호, 최강 브라질에 0대5 완패

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 거의 3년 만에 상대한 브라질 대표팀과의 경기에서 0대5로 대패했다.

홍명보호는 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과 평가전에서 0대5로 크게 졌다. 한국 대표팀은 전반에 두 골, 후반에 세 골을 허용하며 허무하게 무너졌다. 브라질에서 호드리구와 이스테방이 두 골씩 넣었고 비니시우스 주니오르가 한 골을 넣었다.

연합뉴스

AD

호드리구, 비니시우스, 이스테방이 이끈 브라질 공격진은 간결하고 짜임새 있는 공격 전개에 날카로운 골 결정력까지 선보이며 한국 수비진을 농락했다. 힌국은 전반전에 두 골을 허용한 뒤 후반 시작 4분 만에 잇따른 수비 실책으로 두 골을 내주며 스스로 무너졌다.

이강인이 중원에서 브라질 선수들을 상대로도 안정적으로 공을 다루며 몇 차례 인상적인 모습을 보였을 뿐 한국은 공격에서 이렇다할 장면을 만들어내지 못 했다. 후반 20분 김진규가 이날 경기 한국의 유일한 유효 슈팅을 기록할 정도로 공격이 효율적이지 못했다.





AD

주장 손흥민은 137번째 A매치에 나서 홍 감독, 차범근 전 대표팀 감독(이상 136경기)을 넘어 한국 선수 A매치 통산 최다 출전 기록을 세웠으나 후반 18분까지 뛰면서 슈팅을 기록하지 못했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>