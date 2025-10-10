복지부, 국정자원 화재發 중단 전자바우처시스템 임시 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수기 처리 업무 소급 결제 및 이용기간 연장

보건복지부와 한국사회보장정보원은 10일 전자바우처시스템을 임시 개통했다고 밝혔다.

전자바우처시스템은 장애인 활동 지원 등 3개 부처 21종 사업의 바우처 생성과 결제, 비용 지급 등을 지원한다. 앞서 화재로 시스템 운영이 중단되자 정부는 각 기관에 일단 서비스를 제공하고 비용은 수기로 기록하라고 안내한 바 있다.

이번 시스템 임시 개통을 통해 바우처 결제, 지방자치단체의 예탁금 납부, 이용자의 본인부담금 납부 등이 다시 가능해졌다.

복지부는 시스템 중단 기간 이용권이 소멸한 경우 이용 기간을 연장하고, 제공기관에서 수기 처리한 업무는 소급 결제가 가능하도록 조치했다면서 필요시 추가 보완 조치를 실행할 계획이라고 설명했다.





정은경 복지부 장관은 "그간 업무 수기 처리 등으로 불편을 겪은 국민과 사회서비스 현장 종사자 여러분에게 송구하다는 말씀을 전한다"고 했다.





