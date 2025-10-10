양양문화재단-관악문화재단, 문화예술 발전·교류 활성화 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 주민과 예술인의 문화 향유 확대 상호 협력

양양문화재단(최태섭 상임이사)과 관악문화재단(소홍삼 대표이사)은 10일 '문화예술 발전 및 교류 활성화 협력체계 구축'을 위해 업무협약을 체결했다.

양양문화재단과 관악문화재단이 10일 '문화예술 발전 및 교류 활성화 협력체계 구축'을 위해 업무협약을 체결하고 있다. 양양군 제공

이날 양양문화재단에서 협약식이 열린 가운데, 양양문화재단과 관악문화재단은 지역 주민의 문화 향유 확대를 위해 다양한 협력 사업을 추진하고 지역 문화예술 발전에 기여할 것으로 다짐했다.

구체적인 협약 내용은 축제 및 문화 사업 등에 관한 역량을 공유하여 지역사회 발전에 기여하기 위한 상호 협력, 예술 교육 및 프로그램 운영을 위한 정보 교류를 통해 지역 주민과 예술인의 문화 향유 확대를 위한 공동 노력, 문화복지 사업 지원을 위한 인적·물적 자원 교류를 통해 문화복지를 증진하기 위한 상호 협력으로 지역문화 발전에 있어 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최태섭 양양문화재단 상임이사는 "이번 관악문화재단과의 업무협약을 통해 양 기관이 보유한 자원과 역량을 공유함으로써 지역 사회의 발전과 상호 교류 협력의 폭을 한층 넓혀나가겠다"고 말했다.





소홍삼 관악문화재단 대표이사는 "양양문화재단과의 이번 협약을 계기로 수도권과 강원권이 긴밀히 협력하여 문화적 다양성과 지속 가능한 지역문화 발전 모델을 함께 만들어가겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

