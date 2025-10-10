'음주운전 혐의' 개그맨 여자친구 숨진 채 발견…타살 혐의점 없어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 음주운전으로 논란이 된 개그맨 이진호씨(39)의 여자친구가 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 전해졌다.

10일 인천 부평경찰서에 따르면 지난 5일 오전 8시30분쯤 부평구 한 아파트에서 A씨가 숨져 있는 것을 지인이 발견해 경찰에 신고했다.

A씨는 최근 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건된 개그맨 이진호 씨의 여자친구로 확인됐다. 이씨는 지난달 24일 새벽 인천에서 경기 양평까지 술을 마신 채 차량을 운전한 혐의를 받고 있으며 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준(0.08%)을 넘는 0.11%로 측정됐다.

한 연예 매체는 당시 이씨의 음주운전 사건을 보도하면서 신고자가 여자친구인 A씨였다고 확인됐다고 전했다. 이후 A씨는 자신의 이름이 기사에 오르내리자 심리적 부담을 호소한 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 언론 취재 대응 과정에서 음주운전 신고자를 밝힐 수 없다는 입장을 유지했다.

경찰은 현재 이씨의 음주운전 사건과 A씨의 사망 사이에 연관성이 있는지를 비롯해 구체적인 사건 경위 등을 조사 중이다. 경찰 관계자는 "범죄 혐의점이 확인된 부분은 없다"며 "유족의 입장을 고려해 자세한 내용은 공개하기 어렵다"고 밝혔다.





※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





