구리시, 임산부의 날 기념 시민 챌린지 개최…"10만보 함께 걸어요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10~24일 워크온 앱 통해 참여

추첨으로 200명에 경품 제공

경기 구리시(시장 백경현)는 제20회 '임산부의 날'(10월 10일)을 기념해 임신과 출산의 가치를 되새기고 시민 건강 증진을 도모하기 위한 '즐겁게 걷고, 임산부의 날 응원 댓글 달기' 챌린지를 10일부터 24일까지 15일간 운영한다고 밝혔다.

'즐겁게 걷고, 임산부의 날 응원 댓글 달기' 챌린지 안내문. 구리시 제공

AD

이번 챌린지는 시민들이 걷기 운동을 통해 신체 활동을 증진하고, 임산부를 존중하고 응원하는 사회적 분위기를 조성하기 위해 기획됐다. 참여는 모바일 앱 '워크온(WalkON)'을 통해 가능하며 구리 시민 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 워크온 앱을 통해 걸음 수를 확인하고 미션형 걷기 챌린지, 지역 기반 커뮤니티 활동, 경품 이벤트 등에 참여할 수 있다.

구체적인 방법은 ▲워크온 앱 설치 ▲구리시 공식 커뮤니티 '즐거운 걷기, 더 행복한 건강생활' 가입 ▲챌린지 동안 10만 보 달성 ▲공식 커뮤니티 게시판에 임산부의 날 응원 댓글과 인증사진 게시 순으로 진행된다. 미션을 달성한 참가자 중 추첨을 통해 200명에게 모바일 음료 쿠폰이 증정될 예정이다.





AD

백경현 시장은 "이번 챌린지가 시민들이 걷기 운동을 생활화하고 건강을 지키는 계기가 되길 바란다"며 "나아가 생명의 소중함을 함께 나누고 임산부를 존중하는 문화가 확산하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>