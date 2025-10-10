"경쟁서 불리" 美, 中항공기 러 상공 통과 금지 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비행시간·경제성 우위

AD

미국 도널드 트럼프 행정부가 미국을 오가는 중국 항공사의 러시아 상공 비행을 금지하는 방안을 추진하고 있다고 로이터통신이 9일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미국 교통부는 이날 미국 항공사와 중국 항공사 간 불균형한 경쟁 요인을 바로잡아야 한다면서 이 같은 금지령을 제안했다. 교통부는 중국 항공사에 이번 명령 내용에 이틀 내로 응답할 것을 요구했으며, 최종 명령은 이르면 오는 11월부터 발효될 예정이다.

교통부는 "이런 불균형은 상당한 경쟁 요소로 작용하고 있다"면서 "현재 상황은 미국 항공사에 실질적이고 중대한 부정적 경쟁 영향을 초래하고 있다"고 밝혔다.

미국은 러시아가 우크라이나를 침공하자 2022년 3월 러시아 항공사의 미국 상공 비행을 금지했고, 이에 러시아도 미국 항공사의 러시아 상공 비행을 금지했다.

미국 항공사들은 이 과정에서 중국 항공사들이 러시아를 거쳐 미국으로 갈 수 있어 비행시간을 단축하고 연료를 덜 소비하는 등 경쟁 우위를 누려왔다고 불만을 제기해왔다.





AD

이번 조치는 에어차이나, 중국동방항공, 샤먼항공, 중국남방항공 등 일부 중국 항공사들에 영향을 미칠 가능성이 있다고 통신은 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>