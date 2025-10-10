관광공사 강화도 체류형 여행상품 '바닷가 북피크닉' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 24~26일 강화도 잠시섬에서

한국관광공사 경인지사는 '협동조합 청풍'과 함께 강화도 체류형 테마 여행상품 '바닷가 북피크닉'을 선보인다고 10일 밝혔다.

바닷가 북피크닉은 강화도 지역의 매력을 온전히 느낄 수 있도록 지역 예술인, 책방, 로컬 상점 등 지역 커뮤니티가 프로그램 전반에 참여해 여행자와 교류하는 체류형 여행상품이다. 이번 여행상품을 함께 기획한 협동조합 청풍은 강화도의 자원을 새로운 관점으로 풀어내는 기획으로 2024년 '한국관광의 별 지역성장 촉진 콘텐츠' 부문에 이름을 올렸다.

바닷가 피크닉은 오는 24일부터 26일까지 2박3일 일정으로 운영된다. 강화도에 머물며 북토크, 바닷가 요가, 돈대 콘서트 등을 즐기고 해양자원과 연계한 다양한 활동에 참여할 수 있다. 지역 주민과 교류하는 커뮤니티형 프로그램을 강화해 체류, 치유, 교감 등을 중요시하는 최근 여행 트렌드가 적극 반영됐다.

여행상품과 관련한 자세한 내용은 '강화유니버스' 누리집에서 확인할 수 있다.





곽대영 관광공사 경인지사장은 "강화도의 해양관광 자원과 세분화된 여행 트렌드의 융복합, 지역과의 교감이 이번 기획의 핵심 요소"라며 "앞으로도 생활인구에서 한발 더 나아간 관계인구 확산을 위한 콘텐츠 및 상품 개발에 힘쓰고 지역의 인구 소멸 대응에 노력해 나가겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

