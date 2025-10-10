본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[논단]국가보다 큰 초거대기업의 시대

입력2025.10.10 14:13

수정2025.10.10 15:04

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 뉴스듣기
[논단]국가보다 큰 초거대기업의 시대
AD

동인도회사는 흔히 역사상 가장 강력했던 기업으로 꼽힌다. 영국의 동인도회사는 거의 100년 동안 인도 대륙 대부분을 사실상 통치했다. 병력만 약 30만명에 달해 영국 본토 군대보다 많았으며 기업이지만 행정권은 물론 입법, 사법권까지 행사하는 사실상의 국가였다.

그러나 최전성기였던 18세기 중엽에도 영국 동인도회사의 시가총액은 3000만파운드에서 4000만파운드 정도로 당시 세계 경제 전체 국내총생산(GDP)의 0.4%에 불과했다. 영국보다 앞서 인도와의 교역을 지배했던 네덜란드 동인도회사(VOC)도 전성기였던 17세기 중엽 시가총액은 약 8000만길더로 당시 세계 전체 GDP의 0.1%를 넘지 못했다.


엔비디아의 주식 시장 시가총액이 4조달러를 넘었다고 한다. 현재 세계 전체 GDP는 약 100조달러다. 단순하게 비교할 수는 없지만 엔비디아의 시가총액은 일본의 GDP보다도 많다. 지금 우리는 그야말로 거대 기업의 황금기에 진입하고 있다. 경제력 집중 현상은 역사상 전례가 없고 규모는 세계적이다.

GDP가 1조달러를 넘는 나라도 20개를 넘지 못하는데 세계 전체 GDP의 1%를 넘는 시가총액 1조달러 이상의 기업이 무려 11개다. 지난해 우리나라의 명목 GDP 1조7000억달러보다 시가총액이 더 많은 기업은 엔비디아와 마이크로소프트(MS), 애플과 알파벳, 아마존과 메타까지 6개다. 모두가 미국에 본사를 둔 대형 IT 기업들이다. 인류 역사상 경험해 본 적이 없는 빠르고 강한 기술 혁신의 결과다.


경제력 초집중 시대 출현의 배경에는 동시에 진행된 세계화와 정보화가 있다. 동인도회사는 세계화 이전의 기업이었지만 지금의 거대 기업들은 전 세계가 무대다. 전통적인 기업과 다른 기술 기업만이 가진 핵심 자산은 막대한 사용자 기반의 데이터고, 그 지배력 강화는 네트워크 효과(Network Effect)에서 비롯된다.

애플은 스마트폰 생태계, 아마존은 전자상거래 및 클라우드(AWS), 구글은 검색시장, MS는 소프트웨어와 클라우드(Azure)를 통해 거대한 사용자 기반 플랫폼을 완성했다. 경쟁 기업은 규모의 경제와 기술력 격차로 인해 시장 진입 자체부터 어렵다. 코로나 이후의 세계적 유동성 증가와 최근 인공지능(AI)의 폭발적인 발전은 이들 기업의 가치를 천문학적으로 끌어올린 결정적인 요인이다. 시가총액 1위 엔비디아는 AI 반도체 최강자고 시가총액 2위 MS는 챗GPT 최대 수혜주다, 이들 기업의 시가총액 집중 현상은 당분간 지속될 가능성이 높다.


AI 기술은 규모의 경제가 만드는 효과가 가장 두드러져 데이터와 컴퓨팅 자원이 많은 기업이 더 나은 AI를 만들 수밖에 없는 구조다. 그러나 위험한 일이다. 이들 대형 기술 기업에 문제가 생기면 전체 시장이 함께 붕괴할 수 있다. 물론 대형 IT 기업의 독과점적 규모는 필연적으로 각국 정부나 규제 당국과의 마찰을 낳을 것이다.

하지만 정부도 이들을 무조건 규제하기보다는 통제하고 협력하는 관계를 유지할 가능성이 크다. 어느덧 이들은 국가 경쟁력의 핵심이 되었고 국가 운영도 이들의 도움이 없으면 어려워지고 있기 때문이다. 혁신의 이익이 일부에게만 집중되는 현상이 바람직하다고 할 수는 없다. 적절한 규율이 없으면 민주주의의 근간인 정보의 자유로운 유통과 공정한 경쟁을 위협할 수 있다는 우려도 제기된다. 이들 기업이 제공하는 클라우드, AI와 플랫폼 서비스는 이제 단순한 상품이 아니라 새로운 형태의 공공재다. 거대 기업들의 영향력은 앞으로 더욱 커질 것이다. 우리는 그들의 기술적 혜택과 그들이 행사하는 비대칭적 권력 사이의 균형점을 찾아야 하는 어려운 숙제를 안고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김상철 경제평론가




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기