통신사 해킹에 분쟁 신청 급증…7월부터 매달 200건 넘어

김현 민주당 의원

9월까지 1549건, 작년 전체 실적 넘어

해킹 사고 이후 7∼9월 매달 200건 넘어

통신사들의 잇단 해킹 사고가 알려지며 통신사와 관련한 분쟁 신청 건수가 급증한 것으로 나타났다.

9일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김현 더불어민주당 의원에 따르면 올 1∼9월까지 방송미디어통신위원회 통신분쟁조정위원회에 접수된 사건은 1549건을 기록했다. 지난해 연간 실적(1533건)을 이미 넘어섰다. 연도별로 보면 2021년 1170건, 2022년 1060건, 2023년 1259건, 지난해 1533건 등으로 매년 증가하고 있다.

올해 접수된 사건을 월별로 보면 1월 116건, 2월 135건, 3월 130건에서 SK텔레콤 해킹 사고가 터진 이후인 4월 163건, 5월 175건, 6월 193건으로 크게 늘었다. 한국인터넷진흥원(KISA)이 KT 해킹 정황을 인지한 7월에는 216건으로 월간 최다 건이 접수됐다. 8월과 9월에도 각각 211건과 210건으로 200건을 웃돌았다. 통신사별로는 SKT가 439건으로 가장 많았고 LG유플러스 337건, KT 325건, SK브로드밴드 87건 순이었다.





김현 의원은 "연이은 통신사 해킹 사고로 이용자 불안이 커지는 가운데 분쟁조정 신청이 폭증하고 있는 것은 통신사의 책임 회피와 정부의 안일한 대응이 낳은 결과"라고 지적했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

