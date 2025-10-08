"참 쉽죠?" 밥 로스 그림 경매 나온다…"위기의 공영방송 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회화 30점 경매 출품…낙찰가 20억원 추정

美정부 지원 끊겨…위기 처한 공영방송 지원

TV 프로그램 '그림을 그립시다(The Joy of Painting)'로 세계적인 사랑을 받았던 미국 화가 밥 로스의 원화들이 경매에 부쳐진다. 최근 심각한 재정난으로 존폐 위기에 놓인 미국 공영방송의 지원을 위해서다.

8일(현지시간) 연합뉴스는 NBC뉴스와 AP통신 등을 인용, 경매사 본햄스(Bonhams)가 로스의 회화 작품 30점을 여러 차례에 걸쳐 경매에 출품할 예정이라고 보도했다. 첫 경매는 오는 11월 11일 열리며, 대표작 'Cliffside', 'Winter's Peace' 등 3점이 포함된다. 본햄스는 총 낙찰가를 85만~140만 달러(약 12억~20억원)로 추정했다.

로스는 1983년부터 1994년까지 PBS에서 방영된 프로그램 '그림을 그립시다'의 진행자로 활약했으며, 1994년 림프종으로 세상을 떠났다. 국내에서도 EBS에서 방영되며 "참 쉽죠?"라는 유행어와 함께 '밥 아저씨'라는 애칭으로 불리며 큰 인기를 끈 바 있다.

밥 로스 주식회사의 조앤 코왈스키 대표는 "밥 로스는 공영방송을 통해 모든 사람이 예술을 즐길 수 있도록 한 인물"이라며 "이번 경매는 그의 유산을 이어받아 공공 예술을 지키기 위한 의미 있는 행동"이라고 말했다.

이번 경매는 트럼프 행정부의 공영방송 예산 삭감 조치 이후 진행되는 공영방송 지원 캠페인의 일환이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5월 "공영라디오(NPR)와 공영TV(PBS)가 편향적 보도를 하고 있다"며 정부 지원을 중단하는 행정명령에 서명했다. 이로 인해 공영방송국들은 프로그램 축소, 직원 감원, 긴급 모금 등으로 버텨야 하는 상황에 놓였다.

여기에 미국 공영방송공사(CPB)가 최근 설립 58년 만에 운영 중단을 발표하며 위기가 심화했다. AP통신은 CPB가 지난달 30일 회계연도 종료와 함께 대부분의 업무를 종료했으며, 소규모 인수팀이 내년 1월까지 잔무를 처리할 예정이라고 전했다. 남은 업무에는 공공 미디어의 필수 권리인 음악 저작권 확보가 포함된다.

CPB는 "연방 자금 지원 유지를 위해 미국인 수백만 명이 의회에 청원했지만 결국 운영을 지속하기 어려운 현실에 직면했다"고 밝혔다. 이는 지난달 미 의회가 국제원조 및 공영방송 예산 90억달러(약 12조5000억원)를 삭감하면서 CPB의 2년치 예산 11억달러(약 1조5000억원)가 사라진 데 따른 결과다.





NPR은 "CPB 폐쇄는 모든 공공 미디어 기관과, 더 중요하게는 공공방송에 의존하는 지역사회에 심각한 타격이 될 것"이라고 우려를 표했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

