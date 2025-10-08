이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'반성문 공개' 이준석 게시물에 '좋아요'

한소희 측 "단순 실수, 다른 의도 없어"

배우 한소희. SNS 캡처

배우 한소희가 이준석 개혁신당 대표가 올린 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 '좋아요'를 표시한 사실이 퍼지자 "실수로 누른 것"이라고 해명했다. 각종 온라인 커뮤니티에는 해당 내용을 두고 정치색을 표시한 것이라며 원색적인 비난이 다수 올라왔다.

지난 6일 이준석 대표는 자신이 음란계정을 팔로우하고 있다고 허위사실을 유포한 누리꾼 중 한명에게 받은 반성문을 공개했다. 이 대표는 "터무니없는 루머가 돌고 있다는 제보를 받고 확인해본 결과, 특정 정치인의 지지자들이 지속적으로 그 내용을 유포하고 있었다"라며 "이에 대해 법적 조치를 예고하자, 가해자 중 한 분이 자필 반성문을 보내왔다"고 전했다.

이후 한소희가 해당 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지자 온라인 커뮤니티에는 캡처 사진이 빠르게 확산됐다. 일부 누리꾼들은 "한소희 4찍이었냐", "슬슬 정치색 보인다" 등 수위 높은 비난을 이어갔다.





논란이 커지자 한소희는 '좋아요' 표시를 취소했다. 한소희 측은 "단순 실수이며 다른 의도는 없다"고 해명한 것으로 전해졌다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

