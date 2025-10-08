5·18 소년시민군 출신 사진작가 김향득 씨 별세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오월 현장·사적지 기록 사진활동 이어와

파킨슨병 투병 끝 62세 일기로 영면

5·18 민주화운동 당시 고등학생 시민군으로 참여했던 김향득 사진작가가 별세했다. 향년 62세.

고 김향득 사진작가. 연합뉴스

AD

김향득 작가는 1980년 5월 고등학생 신분으로 시민군에 참가했다가 계엄군에게 붙잡혀 고초를 겪었다. 이후 광주대 신문방송학과를 졸업하고 카메라를 들며 5·18 현장과 사적지를 꾸준히 기록해왔다.

2009년에는 5월 정신 계승을 주제로 한 '금남로 촛불' 1주년 사진전 '초(草), 불을 들다'에 참여했고, 2010년에는 5·18 민중항쟁 30주년 사진영상전 '상실의 기억'에서 작품을 선보였다. 2013년 5·18 민주화운동 33주년에는 사진전 '임을 위한 행진곡'을 열어 사적지와 추모비, 항쟁추모탑 등 50여 점의 작품을 발표했다.

최근에는 고문 후유증으로 인한 파킨슨병이 악화하며 건강이 급격히 나빠진 것으로 전해졌다.





AD

유족으로는 형제 김상채·김용도·김미영 씨가 있다. 빈소는 광주 북구 성요한병원장례식장 2층 3분향소에 마련됐으며, 발인은 10일 오전 9시 5·18국립묘지에서 진행된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>