[내일날씨]전국 대부분 흐리고 가끔 비…귀경길 주의해야

절기상 '차가운 이슬이 맺힌다'는 한로(寒露)이자 추석 연휴 막바지로 향하는 8일 전국 대부분 지역이 흐린 가운데 가끔 비가 오는 곳이 있겠다.

먹구름 낀 하늘.

인천·경기 남부와 강원 남부 내륙, 충남권은 새벽에 가끔 비가 오겠고 전라권과 충북, 경북 북부 내륙, 제주도는 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 오후부터는 강원 동해안·산지에, 밤에는 울산과 경북 동해안·북동산지에 가끔 비가 내리겠다.

비의 양은 많지 않을 것으로 보인다. 8∼9일 이틀 동안 예상 총강수량은 강원 동해안·산지 5∼20㎜, 경북 동해안·북동산지 5∼10㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다. 울산과 경북 북부 내륙은 8일 하루 5㎜ 미만의 비가 내릴 것으로 예상된다.

아침 최저기온은 14∼22도로 예년보다 높고, 낮 최고기온은 22∼27도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다. 미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ로 예상된다. 당분간 동해안과 제주도 해안을 중심으로 높은 물결이 밀려오는 곳이 있어 해안가 안전에 유의할 필요가 있다.





이관주 기자

