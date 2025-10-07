광주시, 9일 무등산 정상 개방…시내버스 증편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1187번 원효사행 노선 99회 운행

무등산 정상 개방 자료 사진. 연합뉴스

광주시는 오는 9일 무등산 정상 개방에 맞춰 시민들의 교통편의 제공을 위해 원효사행 시내버스를 증차 운행한다고 7일 밝혔다.

이번 무등산 정상 개방은 2년 만에 이뤄진 것으로, 국가AI컴퓨팅센터 유치와 2026년 유네스코 세계지질공원 재인증을 기원하는 의미를 담고 있다.

증차 운행 시내버스는 1187번으로, 평소보다 29회 늘어난 총 99회를 운행한다. 1187번 노선번호는 무등산 해발 고도를 상징하는 숫자로, 탐방객이 집중되는 시간대에는 14대 버스가 15~20분 간격으로 배차된다.

또, 문화전당역 등에서 지하철 및 다른 시내버스와 환승이 편리하도록 1187-1번 노선도 기존과 같이 20~25분 간격으로 총 42회 운행한다. 증심사 방면은 9개 노선에 102대를 투입해 하루 870회 운행 중이다.





배상영 대중교통과장은 "2년 만의 무등산 정상 개방에 많은 시민이 찾을 것으로 예상되는 만큼, 시내버스를 대폭 증차해 탐방객들이 시내버스를 이용하는데 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

