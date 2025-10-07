'2025 대전수학축전' 오는 18~19일까지 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'수학을 나누다, 함께 성장하다' 주제로 열려

사진=대전교육청 제공

학생들이 수학에 대한 흥미와 호기심을 키우고 수학체험 활동을 통해 모두가 함께 성장하는 기쁨을 경험할 수 있는 장이 마련된다.

대전교육정보원 부설 대전수학문화관이 오는 18일부터 19일까지 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 '2025 대전수학축전'을 개최한다.

올해로 17회를 맞는 대전수학축전의 주제는 '수학을 나누다, 함께 성장하다'로 개인의 학습 차원에서 머무르는 수학을 넘어, 다른 사람들과의 협력적 소통으로 배우며 즐기는 수학체험 활동을 통해 모두가 함께 성장하는 기쁨을 경험할 수 있는 풍성한 축제의 장이 될 예정이다.

지난해 행사 사진(사진=대전교육청 제공)

2025 대전수학축전은 18일 오전 10시 개막식을 시작으로 초중고 학생들이 수학체험전을 통해 운영하는 수학탐구체험 부스(60개)와 수학체험전 미리보기 부스(1개), 관련 기관 및 대학교에서 운영하는 수학교구체험 부스(18개), 수학방탈출 체험 부스(2개), 수학놀이터 부스(3개) 등의 수학체험 프로그램을 운영한다.

또한 수학 대중화 강연, 매스톡(Math-Talk) 발표, 어울림 무대공연 등 다채롭고 풍성한 체험 내용과 볼거리로 운영될 예정이다.

특별히 올해는 축전을 찾는 방문객들의 보다 쾌적하고 안전한 관람을 위하여 축전 운영 공간을 작년 2개 홀에서 3개 홀로 확대했으며, 동반 가족의 대기 시간을 위한 휴게존도 마련했다.

지난해 행사 사진(사진=대전교육청 제공)

1~2홀에서는 주로 수학체험 부스가 운영되고 3홀 무대에서는 개막식, 수학대중화 강연, 매스톡(Math-Talk) 발표, 어울림 무대공연 등의 프로그램이 운영된다.

19일 오전 10시에는 김재경 교수(KAIST)를 강사로 초빙해 '생명을 해독하는 언어, 수학!'이라는 주제로 수학대중화 강연이 진행된다. 기타 축전 운영과 관련된 자세한 정보는 대전수학문화관 누리집에서 확인할 수 있다.





대전교육정보원 이영주 원장은 "2025 대전수학축전을 통해 방문객들이 수학의 원리를 직접 눈으로 보고, 손으로 만져보며 수학과 친해지길 바란다"며 "학생들이 수학에 대한 흥미와 호기심을 키우고, 무한한 상상력과 창의력을 펼치면서 한 뼘 더 성장하는 뜻깊은 시간이 되기를 희망한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

