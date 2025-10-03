스트레이 키즈 방찬, 삼성서울병원·유니셰프에 2억 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 생일 맞아 1억원씩 전달

스트레이 키즈 방찬. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈 멤버 방찬이 생일을 맞아 삼성서울병원과 유니세프 한국위원회에 1억원씩 총 2억원을 기부했다고 JYP엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

소속사를 통해 방찬은 "생일을 맞아 팬들의 사랑 덕분에 따뜻한 마음을 나눌 수 있었다"며 "아이들이 더 밝은 꿈과 내일을 그리는 데 작은 힘이 되기를 바란다"고 말했다.

삼성서울병원은 기부금을 소아·청소년 환자의 치료비 지원에 사용할 예정이다. 유니세프는 전 세계 취약 지역 아동을 위한 식수, 교육, 긴급구호 등 핵심 사업에 우선 투입할 계획이다.

방찬은 이번 기부로 유니세프 고액 후원자 모임인 '유니세프 아너스클럽' 회원으로도 위촉됐다. 지난해에도 그는 사회복지공동모금회에 1억 원을 기부해 고액 기부자 모임 '아너 소사이어티'에 이름을 올린 바 있다.





한편 스트레이 키즈는 오는 18~19일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 공연을 연다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

