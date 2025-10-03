스포츠 분야까지 홀대받는 호남…개선 시급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민체육진흥기금 호남 지원 비율 17.4%

광주광역시 전국 17개 지자체 중 하위권

민형배 "체육계도 수도권·영남권 중심"지적

민형배 의원

국민체육진흥기금 가운데 호남지역에 지원된 비율은 17.4%에 불과한 것으로 분석됐다. 호남 홀대가 체육 분야까지 나타나고 있는 셈이다.

국회 문화체육관광위원회 소속 민형배 의원(더불어민주당·광주 광산을)이 문화체육관광부로부터 제출받은 '최근 5년간(2020~2024년까지 기준) 권역별 국민체육진흥기금 예산 지원 현황'에 따르면, 총 1조 4,195억 3,000만 원 중 호남지역에 투입된 금액은 2,468억 1,500만 원으로 집계됐다.

이는 예산 중 전체 5분의 1에도 못 미치는 수준이다.

같은 기간 수도권은 3,942억 6,500만 원(27.8%)으로 가장 많은 지원을 받았고, 영남권도 3,880억 7,900만 원(27.3%)을 확보해 각각 전체 예산의 3분의 1 가까이 차지했다.

호남지역은 2020년 696억 2,200만 원에서 2024년 316억 5,900만 원으로 줄어들어, 5년 새 절반 이하로 감소했다.

같은 기간 국민체육진흥기금 예산지원 현황을 지역별로 세분화해 보면 더욱 극명하게 나타난다.

지역별로 보면 ▲경기도가 2,841억 6,800만 원으로 전체 기금의 20.0%를 차지하며 가장 많았다. 이어 ▲경남 1,532억 3,700만 원(10.8%) ▲충남 1,118억 3,400만 원(7.9%) ▲전북 1,039억 900만 원(7.3%) ▲경북 1,002억 1,700만 원(7.1%) 순으로 나타났다. ▲세종시는 1,219억 원(0.9%)으로 가장 적었고, 최대 수혜 지역인 경기도와의 격차는 약 23배에 달했다. 광주지역(451억 4,100만원)은 17개 지자체 가운데 뒤에서 다섯 번째로 하위권에 머물렀다.

공공 체육시설 분포도 비슷한 양상을 보였다. 전국 37,176개 시설 중 영남권은 1만1,759개로 전체 31.6%를 차지하며 가장 많았다. 다음으로 ▲수도권 9,376개(25.2%) ▲호남권 6,726개(18.1%) ▲충청권 5,686개(15.3%) ▲강원·제주 3,629개(9.8%) 순으로 집계됐다.





민형배 의원은 "체육계마저도 수도권과 영남권 중심의 인프라, 정부 정책·예산 운용 방식을 버리지 못하고 있다"며 "일부 특정 지역이 아닌, 전 국민이 고르게 혜택받을 수 있도록 정부, 특히 문체부가 앞장서 근본적 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

