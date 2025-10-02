배달의민족, 구미시와 손잡고 로컬푸드 유통 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 농산품 B마트·배민상회 입점 추진

신규 상품·셀러 발굴, 기획전 공동 운영

배달의민족이 경북 구미시와 손잡고 지역 농산품 유통 활성화 및 동반성장 협력에 나선다.

배민 운영사 우아한형제들은 지난 1일 서울 중구 서울시청 광장에서 열린 '2025 구미 로컬푸드 페스타'에서 구미시와 '배달의민족-구미시 지역사회 동반성장 상생협약'을 맺었다고 2일 밝혔다.

배달의민족과 구미시 관계자들이 지난 1일 서울 중구 서울시청 광장에서 '배달의민족-구미시 지역사회 동반성장 상생협약' 기념 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 양진오 구미시의회 부의장과 김장호 구미시장, 윤석준 우아한형제들 브랜드·커뮤니케이션전략부문 총괄사장, 구자근 국회의원과 강명구 국회의원. 우아한형제들

이번 협약은 구미시에서 쌀을 비롯한 지역 생산 농산품의 온라인 유통 확대를 위해 '배민 B마트' 입점을 타진하며 추진됐다. 배민은 B마트는 물론 외식업주를 위한 식자재 온라인몰인 '배민상회'에도 구미시 쌀 브랜드인 '일선정품' 등 농산품을 입점시키는 한편 지속해서 판매 품목을 확대할 계획이다. 또 구미시와 협력해 신규 상품과 셀러를 발굴하고 다양한 기획전도 마련한다.





지역사회 동반성장 문화를 확산하는 프로그램도 공동으로 추진한다. 배민은 구미 지역 소상공인과의 상생 프로그램과 지역 상권 활성화를 위한 프로그램을 기획·운영하고 구미시는 배달의민족 상생협력 프로그램 대상 지역 및 소상공인 등의 발굴·선정·홍보에 적극적으로 협조하기로 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

