크레오에스지, 알테오젠과 물질이전계약(MTA) 체결

크레오에스지(CreoSG)는 2일 알테오젠과 물질이전계약(MTA)을 체결했다고 밝혔다.

크레오에스지는 캐나다 웨스턴대학에 위치한 자회사인 스마젠 캐나다를 통해 '혁신적인 백신 플랫폼'을 기술 이전 받았으며 이를 발판으로 진화한 '약독화 재조합 VSV 전달체기반 플랫폼 SUV-MAP'을 상표등록 한 바 있다. 이를 활용해 다양한 성과를 거두고 있다.

SUV-MAP은 강력한 면역원성과 안전성을 동시에 확보한 차세대 백신 플랫폼으로 이를 활용해 COVID19 백신을 비롯해 중동호흡기증후군(MERS), 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 등 다수의 백신 파이프라인을 확보해 놓고 있다. 비임상독성시험을 통해 안전성 또한 입증했으며, 감염모델 동물시험에서는 뛰어난 면역방어효과를 확인해 SUV-MAP의 범용성 및 경쟁력을 입증했다.

크레오에스지는 SUV-MAP을 백신에 국한하지 않고 면역항암제 플랫폼으로 확장하고 있으며 특히 종양 미세환경에서 강력한 면역반응을 유도하는 항암바이러스 연구개발을 통해 감염병과 암을 동시에 겨냥할 수 있는 범용 플랫폼 전략을 추진 중에 있다.

이와 관련해 크레오에스지는 최근 알테오젠과 면역항암제 공동연구를 통해 rVSV 플랫폼과 ALT-B4 기술을 결합한 차세대 면역항암제 제형 개발을 진행 중이다. ALT-B4는 정맥주사(IV) 제형을 피하주사(SC) 제형으로 변환시키는 알테오젠의 히알루로니다아제 플랫폼으로 널리 알려져 있으며 알테오젠은 올해 초 글로벌 제약사 MSD와 면역항암제 '키트루다'를 SC 제형으로 전환하는 독점 계약을 체결하며 항암제 분야에서 독보적 입지를 확보한 바 있다.





크레오에스지 관계자는 "SUV-MAP은 안전성과 효과가 입증된 범용 플랫폼으로 백신에서 면역항암제로의 확장은 회사의 성장 잠재력을 크게 확대할 수 있다"며 "이번 알테오젠과의 물질이전계약(MTA) 체결을 기화로 면역항암제 연구개발에 본격적으로 뛰어들 것이고 이와 동시에 ALT-B4 기술을 활용한 면역항암제제형 개발을 가속화해 글로벌 헬스케어 시장에서 독창적 경쟁력을 확보할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

