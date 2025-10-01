두산, SK실트론 인수전 가세…'반도체 포트폴리오' 확대 시도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK㈜ 지분 70.6% 대상…매각가 조단위

사모펀드 이어 두산 가세…가격 협상 변수

후공정 테스트 '테스나' 이어 반도체 노림수

두산그룹이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사인 SK실트론 인수전에 뛰어든 것으로 확인됐다.

1일 업계에 따르면 SK는 보유 중인 SK실트론 경영권 지분 70.6% 매각을 추진하면서 두산과 협상을 진행하고 있다. SK실트론의 나머지 29.4% 지분은 최태원 SK그룹 회장이 보유하고 있다. SK그룹은 사업 포트폴리오 재편(리밸런싱) 차원에서 SK실트론 매각을 추진해왔다. 앞서 MBK파트너스와 한앤컴퍼니 등 사모펀드 운용사들이 인수 후보로 나섰으나, 가격에서 이견을 보이며 협상이 진전되지 못했다.

업계에서는 SK실트론의 기업가치를 약 5조원으로 평가한다. 다만 차입금 약 3조원을 제외하면 실제 거래 금액은 1조5000억원 안팎에서 이뤄질 수도 있다는 분석이 나온다. 금액 합의가 협상 성패를 좌우할 핵심 변수라는 평가다. SK 측은 최소 3조원 이상의 매각가를 원하고 있는 것으로 알려졌다.

두산의 가세는 그룹의 신성장 전략과 맞닿아 있다는 분석이 나온다. 두산은 소형모듈원전(SMR), 로봇·AI와 함께 반도체를 미래 성장축으로 점찍은 것으로 알려졌다. 지난 2022년에는 반도체 후공정 테스트 기업 테스나를 4600억원에 인수하며 반도체 사업 보폭을 넓힌 바 있다.





한편 두산은 앞서 지난 4월에도 SK실트론 인수 후보로 거론됐으나, 당시에는 해명공시를 통해 "사실무근"이라고 일축했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

