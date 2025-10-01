광주 서구, 공동주택 입주자대표회의 운영·윤리교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법정 의무교육…"구성원 역량 강화"

광주시 서구가 1일 서구문화센터 2층 공연장에서 '공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육'을 실시했다.

김이강 광주 서구청장이 1일 서구문화센터 2층 공연장에서 열린 '입주자대표회의 운영 및 윤리교육'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구에 따르면 이번 교육은 공동주택관리법에 따라 입주자대표회의 구성원이 매년 4시간 이수해야 하는 법정 의무교육으로 구성원의 역량을 강화하고 입주자대표회의의 공정한 운영을 도모하기 위해 마련됐다.

교육은 김영범·임상호 중앙공동주택관리지원센터 법정교육 강사가 ▲공동주택관리 관계 법령 및 관리규약에 따른 직무·소양 등 윤리·운영에 관한 사항 ▲사업자 선정지침 ▲장기수선계획 수립·조정 및 공동주택 회계에 관한 사항 등을 중점적으로 다뤘다.

김이강 서구청장은 "공동주택은 단순한 주거 공간을 넘어 주민의 행복한 삶과 안전, 이웃 간의 소통과 화합을 실현하는 생활공동체다"며 "입주자대표회의가 투명하게 운영될 수 있도록 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





한편, 서구는 지난 2018년부터 중앙공동주택관리지원센터와 위·수탁계약을 체결해 온라인 교육과 집합교육을 병행해 실시하고 있다.





