한국골프장경영협회와 골프존클라우드 업무협약 체결

골프장의 디지털 운영 공동 협조

골프 이용자 유형별 통계 공유

한국골프장경영협회와 골프존클라우드가 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

K골프산업의 산업구조 혁신과 골프장의 디지털 전환을 위한 협약이다. 주요 내용은 ▲골프장의 디지털 운영 공동 협조 ▲한국골프장경영협회의 '골프산업백서' 제작을 위한 공동 연구 수행 ▲골프존클라우드의 골프 이용자 유형별 통계 공유 ▲양 기관의 발전 및 관심 분야 협력 등이다.

최동호 한국골프장경영협회 회장(왼쪽)과 안원익 골프존클라우드 대표이사가 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국골프장경영협회 제공

골프존클라우드는 안정적인 IT 솔루션 제공과 기술 지원을 담당하고 협회가 추진하는 디지털 운영 과정에서 필요한 정보를 제공한다. 협회는 협약 목적 달성을 위해 적극 협력한다. 협회는 회원사 골프장들이 기존 아날로그 기반 운영방식을 디지털 방식으로 전환할 수 있는 기회를 제공하게 됐다. 아울러 골프존클라우드의 데이터를 활용한 골퍼 유형별 분석은 K골프산업의 현재를 기록하고 미래를 준비하는 기반이 될 전망이다.





최동호 협회 회장은 "이번 협약식을 통해 회원사 골프장의 디지털 전환에 도움을 주고 운영 효율성과 고객 만족도를 함께 높일 수 있는 계기가 마련될 것으로 기대한다"고 말했다. 안원익 골프존클라우드 대표이사 역시 "데이터와 IT 솔루션을 기반으로 K골프산업 발전을 뒷받침하겠다"며 "이번 협력이 골프장 산업 전반의 경쟁력 강화로 이어지길 바란다"고 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

