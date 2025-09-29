의료진 만난 李 "2~3년 의료대란으로 고생 많았다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 29일 추석 연휴를 앞두고 서울 중구 국립중앙의료원을 방문해 간담회장으로 이동하고 있다. 연합뉴스

추석을 앞두고 이재명 대통령이 29일 응급의료 현장을 찾았다. 이 대통령은 의료진을 만나 "최근 2∼3년간 일종의 의료대란 과정에서 여러분도 마음고생, 몸 고생이 너무 많았다"고 말했다.

이 대통령은 이날 국립중앙의료원에서 진행한 현장 의료진 간담회에서 "우리 국민의 의료에 대한 신뢰도가 매우 높고, 여러분의 역할도 매우 크다"며 이같이 위로했다.

이 대통령은 "지금도 완전히 해결된 것은 아닌 것 같은데, 그래도 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다"며 "응급실 뺑뺑이라는 현상이 어떤지는 잘 모르겠는데, 제가 체감하기로는 항의나 제보 등이 많이 줄어든 것으로 봐서 조금 개선된 것 같다"고 언급했다.

이어 이 대통령은 "대한민국은 공공의료 비중이 병실 등 여러 기준으로 매우 부족한 나라에 속하는데, 한편으로 의료보장 체계는 전 세계에서 으뜸으로 쳐 국민이 느끼는 의료 혜택은 상당히 크다"며 "어려운 환경 속에서도 국민 의료보장 수준이 높은 건 의료인들의 헌신과 희생이 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있다"고 강조했다.

비공개로 이어진 간담회에서는 응급실 미수용 문제와 의료인들의 애로사항을 해결하기 위한 방안이 논의됐다. 강유정 대변인에 따르면 서길준 국립중앙의료원장은 중증 필수 의료 네트워크 및 광역응급의료상황실 강화, 인공지능을 활용한 응급의료자원 배분·수용 시스템 강화, 응급환자 미수용 관리 시스템 구축 등을 언급했다고 한다. 의료인들의 경우 인력난과 보수 격차로 인한 충원의 어려움을 토로했다.

이에 이 대통령은 코로나19 당시 공공의료원에서 발생한 손실과 정부의 지원 규모, 방안 등을 물으며 보건복지부 장관에게 대안을 마련하라고 지시했다.





한편 이 대통령은 간담회 전 의료원 격리실을 돌아보며 코로나19 환자의 현황 등을 묻고 현장 인력들과 대화를 나눴다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

