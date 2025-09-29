임실군, 추석 맞아 전통시장 '온누리상품권' 환급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"농축산물 체감물가 완화·소비 촉진"

전북 임실군은 추석을 맞아 농축산물 체감물가 완화와 소비 촉진을 위해 임실 전통시장에서 국내산 농축산물 구매 금액의 30%를 온누리상품권으로 환급해주는 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

온누리상품권 환급행사 포스터. 임실군 제공

농림축산식품부에서 주관한 이번 행사는 내달 1~ 5일 임실 전통시장 내 국내산 농축산물을 판매하는 12개 점포(관촌상회, 문화고기집, 수산정육점, 신선고기마트, 신풍청과, 우리봄이네, 임실야채, 잡곡미곡상회, 중앙정육점, 초원정육점, 한가네정육점, 해남상회)에서 진행된다.

행사 기간 농축산물을 최소 3만4,000원 이상 구매 시 1만원, 6만7,000원 이상 구매할 경우 최대 2만원의 온누리상품권을 받을 수 있다.

환급 방법은 구매 당일 발행된 영수증을 가지고 임실시장 상인회 사무실에 제시하면 되며, 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 본인확인 등의 절차를 거친 후 환급되기 때문에 신분증 지참이 필수이다.





심민 군수는 "이번 행사를 통해 군민들의 명절 장바구니 부담을 덜고 농축산물 소비 촉진으로 전통시장이 활기를 찾기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

