'교통법규 위반·쓰레기 무단투기 과태료 조회' 사칭 스미싱 주의

"앱 설치 유도 응하지 말아야"

공공기관 사칭 유형이 53.4%

교통법규 위반 범칙금, 쓰레기 무단투기 과태료 조회 등을 사칭해 금전을 갈취하는 문자결제사기(스미싱) 피해가 증가하고 있어 각별한 주의가 요구된다.

정부는 28일 추석 연휴를 앞두고 공공기관을 사칭하거나 명절 선물 구매를 위한 쇼핑몰으로 위장해 금전을 갈취하는 등 다양한 형태의 문자결제사기 등에 대한 주의를 당부했다.

최근 3년간 관계 당국에서 탐지한 문자결제사기 현황을 분석해보면, 공공기관 사칭 유형이 207만여건으로 전체의 절반 이상인 53.4%를 차지했다.

특히 이번 추석 명절을 전후한 시점에 친지방문을 위한 교통량 증가와 음식물 쓰레기 배출이 증가하는 상황을 악용해 정부·지자체를 사칭해 과태료, 범칙금 부과 스미싱 문자가 다량 유포될 수 있는 상황이다.

또 지난해부터 단순 개인정보 탈취 유형에서 소셜미디어와 e-커머스 계정탈취 유형이 증가하고 있어 계정 정보 입력에도 주의가 요구된다.

금융결제를 요구하는 사기문자 외에도 정상문자처럼 속인 후 전화나 메신저앱으로 유도해 금전이나 상품권, 금융거래 정보 등을 요구하는 메신저 금융사기(피싱) 피해도 증가하는 추세를 보이고 있다.





정부 관계자는 "유포된 미끼 문자와 피싱 전화를 통해 원격조종이 가능한 악성앱이 스마트폰에 설치되면 개인정보 유출은 물론 재산상 피해가 발생할 수 있다"면서 "전화, 영상통화 등으로 상대방을 확인하기 전에는 앱 설치를 유도하는 상대방의 요구에 응하지 말아야 한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

