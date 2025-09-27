입주도 하기 전에 36억 올라…'강남 로또 아파트' 터졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강남 '청담르엘' 매매가격 60억원 돌파

수요자들, 입주 전에 2배 이상 시세차익

서울 강남구 청담동 '청담르엘' 전용 84㎡ 매매가격이 60억원을 넘어섰다. 지난해 분양가 대비 단숨에 36억원가량의 시세차익을 기록하며 '강남 로또'라는 평가를 받고 있다.

27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청담르엘 전용 84㎡ 입주권은 지난 18일 61억5000만원에 거래된 것으로 확인됐다. 지난달 같은 평형 입주권이 55억5000만원에 팔린 데 이어 한 달 사이에 6억원가량이 뛰어오른 것이다. 올해 3월 52억원에 거래됐던 같은 면적은 반년 만에 10억원 가까이 상승했다.

해당 단지 분양가는 3.3㎡당 7209만원으로 책정됐다. 전용 84㎡ 최고 분양가는 25억4570만원이었다. 지난해 분양을 받은 수요자들은 입주도 하기 전에 이미 2배 이상의 시세차익을 거두게 된 셈이다.

서울 강남구 청담동 '청담르엘' 투시도. 롯데건설 제공

AD

업계 관계자는 "당시에도 10억원 이상의 시세차익이 예상됐는데, 최근 강남 아파트값 상승세가 더해지며 실제 '로또 아파트'가 됐다"고 분석했다.

청담르엘은 청담삼익 아파트를 재건축해 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 1261가구 규모로 조성된다. 한강변 입지로 영구 조망이 가능하고, 봉은초·봉은중, 경기고·영동고 등 명문 학군과 대치동 학원가가 가깝다. 지하철 7호선 청담역 초역세권에 자리 잡았으며, 롯데건설의 하이엔드 브랜드 '르엘'이 적용돼 고급 커뮤니티 시설을 갖췄다.

지난해 9월 진행된 청약에서는 '로또 단지'로 불리며 전용 84㎡ 85가구 모집에 5만6717명이 몰려 667대1의 경쟁률을 기록했다. 당첨 가점은 최저 74점, 최고 81점으로 사실상 만점자들만 청약에 성공한 바 있다.

업계에서는 올해 11월 입주 예정일 이후 가격 상승세가 이어질 가능성이 높다고 보고 있다.





AD

한편 올해 들어 전용 84㎡ 아파트가 60억원 이상에 거래된 사례는 서초구 반포동 '래미안원베일리', 강남구 압구정동 현대아파트 일부 단지 등 총 15건이다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>