HDC현대산업개발, '상봉 센트럴 아이파크' 분양

최고 28층 아파트·오피스텔 각 2개동, 총 443가구

아파트 242가구·오피스텔 189실 일반 분양

아파트는 30일 1순위 청약, 오피스텔은 10월1일

HDC현대산업개발이 서울 중랑구 망우동에 조성하는 '상봉 센트럴 아이파크' 견본주택을 26일 열고 본격적인 분양에 나선다.

상봉 센트럴 아이파크 조감도. HDC현대산업개발 제공

상봉 센트럴 아이파크는 서울시 중랑구 망우동 506-1번지 일대에 지하 7층, 지상 최고 28층, 아파트 2개 동과 오피스텔 2개 동으로 조성된다. 총 443가구로 아파트 전용 84㎡ 254가구, 오피스텔 84㎡ 189실로 구성돼있다. 상생주택 12가구를 제외한 아파트 242가구, 오피스텔 189실이 일반분양 된다.

청약 일정은 아파트 기준 오는 29일 특별공급, 30일 1순위, 10월 1일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 10월14일이며, 정당계약은 10월27~29일에 진행된다. 오피스텔 청약은 10월1일 진행되며 같은달 13일에 당첨자를 발표한다. 정당계약은 다음달 16일~17일에 진행한다.

상봉 센트럴 아이파크는 상봉재정비촉진지구 내에서도 우수한 입지를 갖춰 교통, 교육, 문화 등 풍부한 인프라를 인근에서 편리하게 이용할 수 있다. 반경 약 300m 부근에 경의중앙선과 경춘선이 지나는 망우역이 위치해 서울 주요 도심지로 빠르게 이동할 수 있다. 인근 상봉역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선과 복합환승센터 건립이 예정돼 있다. 북부간선도로, 동부간선도로, 수도권 외곽순환고속도로, 세종포천고속도로 등 주요 도로로 빠르게 진입할 수 있어 도로교통망도 우수하다.

반경 약 1㎞ 내에는 망우초, 상봉중, 혜원여고, 신현고를 비롯한 교육시설이 있고 인근에 학원가도 조성돼 교육환경도 준수하다. 코스트코, 홈플러스, 엔터식스 등 대형 상업시설을 중심으로 형성된 상권도 도보로 이용할 수 있다. 중랑아트센터, 중랑구립면목정보도서관, 중랑문화체육관 등 문화시설도 편리하게 누릴 수 있다. 또한 봉화산, 중랑캠핑숲, 용마공원, 중랑천 등 녹지도 인근에 있어 쾌적한 주거환경을 갖추고 있다.

상봉 센트럴 아이파크는 전 가구를 남향 위주로 배치하고 거실 2면을 개방해 채광과 통풍, 일조량을 극대화했다. 아파트는 다용도실 내 시스템 선반 등을 적용해 수납공간을 극대화했다. 오피스텔은 ㄷ형 주방과 세탁실과 복도 수납공간, 드레스룸 등을 적용해 공간활용도를 높였다.





커뮤니티 시설에는 골프연습장(스크린골프), 피트니스, GX룸, 키즈존, 맘스라운지, 시니어라운지 등 전 연령대를 아우를 수 있는 시설들이 들어선다. 또한 출입 통제·예약 관리 시스템으로 프라이빗한 여가생활을 누릴 수 있다.





