[특징주]누보, 북미 말차 수요 증가…글로벌 커피 프랜차이즈 대규모 공급 계약 부각↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

누보가 강세다. 북미에서 말차 수요가 증가하면서 글로벌 커피 프랜차이즈와 대규모 말차 공급계약을 체결했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

26일 오전 9시55분 기준 누보는 전일 대비 3.42% 상승한 1331원에 거래되고 있다.

누보는 지난해 11월 글로벌 다국적 커피 전문기업과 178억원 규모의 3년 공급 계약을 체결한 데 이어, 이달에는 총 482억원 규모의 2차 장기 계약을 추가로 체결했다. 이는 1차 계약 대비 2.7배 확대된 규모로, 북미 시장 내 말차 수요 증가에 따른 성과로 풀이된다.

회사는 계약재배 농가 확대와 가공 생산능력 확충을 통해 안정적인 공급망을 구축 중이며, 북미 웰니스 트렌드에 기반한 말차 소비 확산의 수혜를 직접적으로 누리고 있다.

비료 부문에서는 일본 대형 종합상사 이토추와 장기 공급 협약을 맺으며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 올해 상반기 일본 수출액은 220만 달러로 전년 동기 대비 59% 증가했으며, 브라질 테스트와 멕시코·칠레 진출 등을 통해 중남미 시장도 확대 중이다. 하반기에는 미국·인도네시아 등 주요 박람회 참가를 통해 신규 고객 확보에 나설 계획이다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "누보는 글로벌 프랜차이즈와의 연속 계약을 통해 말차 부문에서 안정적인 수익 기반을 확보했다"며 "코팅비료 역시 일본·중남미 시장 확장을 통해 수출 성장세를 이어가고 있다"고 평가했다.





AD

이어 "말차는 북미 웰니스 및 대체 카페인 시장 확대에 힘입어 K-푸드 대표 품목으로 자리 잡을 수 있으며, 코팅비료는 농가 인구 감소와 친환경 농업 정책에 맞춰 구조적 수요 확대가 예상된다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>