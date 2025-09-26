명문 학군·학원가 누리는 학세권 단지 '지젤라이프그라피 서초'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 트리플역세권에 문화·교통·교육·생활 인프라까지 갖춘 입지 경쟁력

- 6월 준공 완료…실물 확인 후 계약 즉시 입주 가능한 안정적 주거 상품

서울 부동산 시장에서 교육 인프라는 여전히 가장 강력한 수요 견인 요소다. 학부모들은 명문 학군과 학원가 인접성을 자녀 교육의 기회와 직결된 가치로 여기며, 이는 동시에 주택 가격 형성에도 직접적인 영향을 미친다.

실제로 최근 국내 연구에서도 학교·학원 접근성이 공동주택 가격에 유의미한 변수로 작용하며, 학원가가 가까울수록 주택 가치가 높게 형성되는 경향이 확인됐다. 또 다른 조사에서는 많은 학부모들이 자녀 교육을 위해 학군 좋은 지역으로의 이주를 고려한다고 답해, 교육 환경이 주거 선택의 핵심 기준임을 보여준다.

이러한 관점에서 서초동에 들어선 '지젤라이프그라피 서초'는 교육 환경을 중시하는 수요층에게 관심을 받고 있다. 신중초, 서초중, 서울고 등 명문 학군 내 우수 초·중·고교가 밀집해 있으며, 교대역·서초역을 중심으로 형성된 학원가와도 인접하다. 메가스터디, 종로학원 등 대형 입시 학원과 다양한 전문 학원이 도보·대중교통으로 손쉽게 닿을 수 있는 거리에 있어, 자녀 교육 여건이 탁월하다.

무엇보다 '지젤라이프그라피 서초'는 이미 준공을 완료해 즉시 입주가 가능하다는 장점을 지녔다. 안정적인 실거주를 곧바로 시작할 수 있을 뿐 아니라, 교육 프리미엄이 결합된 입지적 가치로 투자 잠재력까지 갖췄다.

아울러 단지 내부에는 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 커뮤니티 시설도 마련됐다. 사계절 내내 이용할 수 있는 실내 수영장, 최신 설비를 갖춘 피트니스 센터, 쾌적한 휴식과 여유를 제공하는 옥상정원, 그리고 여가와 운동을 동시에 즐길 수 있는 골프연습장 등이 준비돼 있어 가족 모두에게 풍요로운 일상을 선사한다.

교통 여건 또한 우수하다. 지하철 2호선 서초·교대역과 3호선 남부터미널역을 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지를 갖췄으며, 경부고속도로·서초IC·남부순환로 등 광역 교통망 접근성까지 뛰어나 서울 도심은 물론 수도권 전역으로 이동이 편리하다. 생활 인프라도 풍부하다. 예술의전당, 국립중앙도서관, 가톨릭대학교 서울성모병원, 신세계백화점 등이 인접해 있어 문화·의료·쇼핑 인프라를 모두 누릴 수 있다.

업계 관계자는 "서초는 명문 학군과 학원가라는 희소한 조건이 맞물려 실거주 수요가 강력할 뿐 아니라, 장기적으로도 안정적인 가격 상승 동력을 제공한다"라며 "지젤라이프그라피 서초는 교육·입지·상품성 등이 조화를 이룬 대표적인 주거 대안"이라고 평가했다.





'지젤라이프그라피 서초'는 대지면적 3,048.10㎡, 지하 6층~지상 22층, 총 399세대 대단지로 조성됐다. 전용면적은 A타입 56.42㎡(105세대), A-1타입 56.42㎡(42세대), B타입 59.83㎡(147세대), C타입 69.51㎡(21세대), D타입 56.16㎡(84세대) 등으로 다양하게 구성돼 선택의 폭을 넓혔다. 현재 현장의 쇼룸에서 실물을 확인할 수 있으며, 사전예약제로 운영되고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

