애플 "왜 삼성과 차별해"…EU에 '디지털시장법' 폐기 촉구

애플 "사용자 경험 저해, 보안위험 노출"

에어팟 번역기능 유럽 출시 지연

DMA 규정, 애플만 적용 불만 터뜨려

애플이 유럽연합(EU)에 디지털시장법(DMA) 폐지를 촉구했다. 경쟁사인 삼성전자는 적용 대상에서 제외돼 형평성에 어긋난다는 이유에서다.

25일(현지시간) 영국 일간 가디언과 유락티브 등에 따르면 애플은 전날 마감된 EU 집행위원회의 DMA 공개 의견수렴 절차에 제출한 의견서에서 "DMA가 애플 사용자 경험을 저해하고 보안 위험에 노출시킨다"고 주장했다.

애플은 구체적인 사례도 제시했다. 에어팟의 실시간 번역 기능은 유럽 출시가 지연됐으며, 아이폰 화면을 노트북이나 TV 등에 띄우는 '미러링' 기능 역시 DMA 규제 탓에 제공되지 못했다는 것이다.

애플은 또 DMA로 인해 경쟁사의 이어폰 등 외부 기기와의 상호 운용성이 의무화되면서 경쟁업체가 사용자의 대화에서 얻은 정보에 접근해 사생활 침해 문제가 발생할 수 있다고 주장했다.

애플은 "약 10년 전 출시된 애플워치가 만약 지금처럼 DMA가 시행 중이었다면 EU에서 출시되지 못했을 수도 있다"며 이 법은 폐기되거나 최소한 보다 적절한 제도로 대체돼야 한다고 강조했다.

애플은 유럽 최대 스마트폰 공급업자인 삼성전자에는 DMA가 적용되지 않아 '불공정 경쟁'이 발생하고 있다고 주장했다. 애플은 EU 의견수렴 마감일에 맞춰 홈페이지에 올린 별도 입장문에서도 "삼성이 유럽 내 스마트폰 시장의 선두 주자이며 중국 기업이 빠르게 성장하고 있는데도 DMA 규정은 애플에만 적용된다"고 지적했다.

이어 "애플은 전 세계 사용자에게 이로움을 제공하기 위해 독특하고 혁신적 생태계를 구축하는 데 앞장섰으며 다른 기업들은 이를 모방했다"며 "그런데 DMA는 이런 혁신을 보상하기는커녕 애플만 겨냥하고 있다"고 했다.

지난해 3월 전면 시행된 디지털시장법(DMA)은 거대 플랫폼 사업자의 시장 지배력 남용을 막기 위해 일정 규모 이상의 사업자를 '게이트키퍼'로 지정해 특별 규제를 가하는 제도다. 위반으로 판단되면 전 세계 매출의 최대 10%에 달하는 과징금이 부과된다. 현재 애플을 포함한 7개 기업이 게이트키퍼로 지정됐으며, 이 가운데 5곳은 미국 기업이다.

EU 집행위원회는 2023년 9월 게이트키퍼 명단을 발표하면서 삼성전자는 요건에 충족하지 않는다는 '충분히 정당한 근거'를 제시했다며 명단에서 제외했다. 다만 당시 집행위는 규제 대상 플랫폼·서비스를 추가할 가능성은 열어둔 바 있다.

애플은 시행 초기부터 DMA에 불만을 제기해왔으며 지난 4월 EU가 애플의 앱스토어 정책이 DMA를 위반했다는 이유로 5억 유로(약 8000억원)의 과징금 부과 결정을 내리자 이의 제기 소송을 냈다.





특히 도널드 트럼프 2기 행정부가 미국 기업을 겨냥한 디지털 규제를 '응징'하겠다고 목소리를 높이자 애플, 메타 등은 한층 더 강도 높게 EU에 대한 불만을 터뜨리고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

