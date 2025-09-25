전남개발공사, ‘전 국민 대청소 운동’ 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘으쓱(ESG) 봉사단’ 20여명과 주민 참여

무안 오룡시장 일대서 환경정화 활동 전개

전남개발공사 임직원으로 구성된 으쓱 봉사단은 25일 무안군 삼향읍 오룡시장 일대에서 비가 내리는 가운데 환경정화 활동을 전개했다. 전남개발공사 제공

전남개발공사(사장 장충모)는 25일 무안군 삼향읍 오룡시장 일대에서 환경정화 활동을 전개했다.

이는 정부가 제안한 '전 국민 대청소 운동'의 취지에 동참하기 위해 마련된 것으로 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 진행되는 '대한민국 새 단장 주간'에 맞춰 진행됐다.

비가 내리는 궂은 날씨 속에 진행된 이 날 환경정화 활동은 공사 임직원으로 구성된 '으쓱(ESG) 봉사단' 20여 명과 인근 지역민이 참여해 시장 인근 도로, 상가 주변, 생활 쓰레기 취약 구역을 중심으로 청소를 실시했다.





장충모 전남개발공사 사장은 "APEC 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위한 '대한민국 새 단장 주간' 취지에 적극 공감한다."면서, "앞으로도 도민과 손잡고 쾌적한 국토, 지속가능한 지역사회를 함께 만들어 가겠다."고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

