불꽃축제 '명당 거래' 기승…주차권 팔고, '줄서기 알바'까지

명당 자리 티켓·호텔 가격 급상승

"개인 간 거래지만 자제해야"



'불꽃축제 주차 명당자리 팝니다.'

26일 오전 한 중고거래 플랫폼에 올라온 글이다. 이 글 외에도 불꽃놀이를 볼 수 있는 장소 근처 주차장에 차를 댈 수 있도록 차량번호를 등록해주겠다는 게시물이 여럿 올라와 있다. 축제로 인파가 몰려 주차 난항이 예상되는 가운데 자신의 직장이나 거주지에 주차할 수 있는 권리를 돈을 받고 판매하는 글들이다.

지난해 열린 서울세계불꽃축제 전경. 한화

오는 주말(27일) 서울 영등포구 여의도 한강공원에서 열리는 '2025 서울세계불꽃축제'를 앞두고 이른바 '명당 거래'가 기승을 부리고 있다. 축제를 관람할 수 있는 좋은 자리는 물론 주차권까지 거래되고 있는 것으로 나타났다.

대표적인 게 불꽃놀이가 잘 보이는 명당자리에 아침부터 돗자리를 깔고 자리를 맡아주는 아르바이트다. 보수는 약 5만원에서 10만원 사이. 축제 당일 알바를 고용했다는 직장인 이정주씨(29)는 "1년에 한 번뿐인 축제인데, 힘들게 보는 것보다 돈을 쓰고 편하게 즐기는 것도 나쁘지 않다고 생각한다"고 말했다.

축제 입장 티켓 재판매도 암암리에 이뤄지고 있다. 축제 주최 측에서 입장 티켓을 재판매하는 행위를 불법으로 규정했지만, 온라인상에는 티켓 매물이 상당수 올라와 있는 상태다. 불꽃놀이를 관람할 수 있는 스타벅스 여의도한강공원점 좌석도 정가가 10만~20만원이었지만, 30만원까지 웃돈이 붙었다.

주변 호텔과 한강변 아파트 렌탈 등도 웃돈이 더해져 거래되고 있다. 호텔 숙박권의 경우 수십만원에서 많게는 100만원이 넘는 가격에 거래되고 있는 곳도 있으며, 자신의 집 베란다를 유료로 빌려주겠다는 판매자도 쉽게 찾을 수 있다.





2025 서울세계불꽃축제를 이용해 수익을 얻으려는 중고거래가 활발히 이뤄지고 있다. 중고거래 플랫폼 캡쳐

전문가들은 필요한 사람에게 더 많은 티켓이 돌아갈 수 있도록 주최 측의 적극적인 노력이 필요하고, 호텔을 비롯한 주변 상권도 축제 기간을 이용해 과도하게 가격을 올려선 안 된다고 지적한다. 최철 숙명여자대학교 소비자경제학과 교수는 "티켓 실명인증제나 추첨제 등 시스템 개선에 더 노력을 기울일 필요가 있다"고 말했다. 이은희 인하대학교 소비자학과 교수도 "호텔들이 축제 기간 중 가격을 과도하게 올리는 것에 대해 지자체 단위에서 행정지도를 할 필요가 있다"고 덧붙였다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

