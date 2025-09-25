주말 세계불꽃축제·집회 등으로 도심 곳곳 교통통제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이번 주말 여의도 세계불꽃축제, 도심권 집회 등으로 여의도 일대, 세종대로 등 서울 도심 곳곳에서 교통이 통제된다.

오는 27~28일 서울 교통통제 안내 포스터. 서울경찰청

AD

25일 서울경찰청은 오는 27~28일 세계불꽃축제, 집회 등 행사로 서울 시내 주요 도로 일대에 교통통제를 실시한다고 밝혔다.

경찰은 세계불꽃축제가 열리는 오는 27일 오후 2시부터 오후 10시까지 여의동로(마포대교남단~63빌딩) 차량을 전면 통제하고, 여의나루로·국제금융로 등 5개 구역은 탄력적으로 교통량을 조절할 계획이다.

한강 교량이나 자동차전용도로(강변북로·올림픽대로) 일대의 불법 주·정차 차량은 견인 조치하는 등 강력한 단속과 계도도 병행한다. 축제가 끝나면 한강대교의 하위 1개 차로를 통제해 보행 안전을 최우선으로 할 예정이다.

서초권에서는 서리풀 축제가, 강남권에서는 영동대로 K-POP 콘서트가 개최되면서 반포대로, 영동대로 일부를 통제하고 주변 우회도로 안내를 통해 시민 불편을 최소화한다.

오는 28일에는 서울 중구 동대문디지털플라자에서 율곡로를 통해 광화문 교차로까지 이어지는 '서울걷자페스티벌'이 열려 율곡로 일대 교통 혼잡이 예상된다. 경찰은 주변 교통관리를 위해 교통경찰과 모범운전자 등 최대 1200여명을 배치해 차량 우회 등 교통 소통을 관리할 방침이다.

대규모 집회 역시 예정돼 있다. 기후정의행진조직위원회가 오는 27일 동십자교차로에서 내자교차로 방향으로 집회를 열고 광화문교차로까지 행진을 진행하는 가운데 경찰은 집회 구간 반대편 차로를 가변차로로 운영해 최소한의 교통흐름을 유지할 계획이다. 세종교차로에서 대한문 교차로 구간에서 열리는 자유통일당 집회와 관련해서도 남은 반대편 차로를 가변차로로 운영한다.





AD

경찰 관계자는 "서울 시내 곳곳에서 차량정체가 예상되는 만큼 가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 시 실시간 교통정보를 미리 확인할 것을 당부한다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>