HK이노엔, 성남시와 생물다양성 지도 만든다

지역사회와 ESG 환경분야 협력 강화

임직원 생태계 보호 인식 확산



HK이노엔은 24일 경기도 성남시 율동생태학습원에서 열린 '생물다양성 탐사' 활동에 참여했다고 25일 밝혔다.

이번 활동은 지난 3월 성남시와 체결한 ESG(환경·사회·지배구조) 환경분야 상생협력 업무협약의 일환으로 전문가와 기업, 시민이 함께 지역 생태계를 탐사하며 생태계 보전의 의미와 가치를 되새기는 활동이다. 2017년부터 진행됐으며 HK이노엔은 올해 2월 경기도 성남시 판교 제2테크노밸리에 'HK이노엔 스퀘어'를 개소하며 처음 참가했다.

생물다양성 탐사를 진행하고 있는 HK이노엔 임직원들. HK이노엔

올해 탐사는 ▲식물 ▲버섯 ▲곤충 ▲조류 ▲거미 ▲저서성 대형 무척추동물 ▲양서파충류 ▲어류 등 8개 분야로 나뉘어 진행됐다. 현장에는 분야별 전문가와 HK이노엔을 비롯한 협력 기업 임직원, 그리고 자연환경모니터링 시민 요원 등 약 70여명이 함께 했다.

HK이노엔 임직원들은 직접 율동저수지 일대에 들어가 저서성 대형 무척추동물을 관찰하고, 관찰 내용을 자연활동 공유 플랫폼인 '네이처링 어플'에 기록하며 생물다양성지도 만들기에 동참했다. 저서성 대형 무척추동물은 수중 바닥에 사는 곤충, 조개, 게 등 눈에 보이는 무척추동물로 하천 환경을 평가하는 중요 생태 지표다.

HK이노엔 관계자는 "임직원들이 직접 생물을 관찰하고 기록하며 생태계 보전의 중요성을 체감했다"며 "앞으로도 기업의 ESG 실천을 강화하고, 지역사회인 성남시와 협력해 생물다양성 보전에 기여하겠다"고 말했다.





HK이노엔은 지역사회의 생물다양성 보전을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 2016년부터 2024년까지 '지구의 날'을 맞이해 임직원 참여 숲 조성 캠페인인 '건강한 숲, 편안한 숨' 캠페인을 진행했으며, 지난 2월 경기도 성남시 판교 제2테크노밸리에 'HK이노엔 스퀘어'를 개소한 이후에는 탄천 태평습지에서 '생태계 교란 식물 제거' 활동을 진행한 바 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr