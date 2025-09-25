대웅제약, 추석 맞아 '선물 기획전' 진행…인기품목 '최대 78%' 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대웅제약은 추석을 앞두고 인기 건강기능식품을 최대 78% 할인하는 특별 기획전을 연다고 25일 밝혔다.

AD

이번 행사는 소비자들이 예산과 필요에 맞게 선택할 수 있도록 1만 원대 가성비 제품부터 7만 원대 프리미엄 세트까지 다양한 가격대별 구성으로 마련됐다.

1만 원대 제품군에는 '국민건강 프로젝트(3개월분)'가 포함됐다. 오메가3, 비타민B·C·D, 프로바이오틱스, 마그네슘, 루테인아스타잔틴 중 원하는 제품을 선택해 구입할 수 있다.

'에너씨슬 퍼펙트샷 이뮨 12입'과 '에너씨슬 퍼펙트샷 이뮨 30입' 에디션은 각각 3만 원대와 6만 원대에 선보인다. 이 제품에는 밀크씨슬추출물과 비타민B군 8종을 비롯해, 스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 주는 '홍경천 추출물', 정상적인 면역기능에 필요한 '아연', 그리고 '비타민C'와 '비타민D'가 더해졌다.

5만 원대 제품군은 '합쎈 1개월분 에디션(10일분×3박스)'이다. 합쎈은 오메가3·마그네슘·비타민B·C·D와 유산균으로 구성된 '오마비디유씨' 기본 조합에, 아스타잔틴을 더해 눈 건강까지 고려한 복합 건강기능식품이다. 한국인이 결핍되기 쉬운 7가지 기초 영양을 하루 2캡슐로 간편하게 섭취할 수 있다.

7만 원대 프리미엄 제품군은 '에너씨슬 플래티넘 2개월분'과 '스페셜 골프공 3구 세트'로 구성됐다. 에너씨슬 플래티넘은 혈압·혈당·콜레스테롤·간 건강을 동시에 관리할 수 있는 복합 기능성 프리미엄 제품이다.

고성재 대웅제약 건강기능식품사업부 팀장은 "올 추석은 실속형부터 프리미엄 세트까지 가족의 건강을 생각한 다양한 선물세트를 준비했다"며 "이번 특별 기획전이 고객들에게 소중한 분들께 건강을 전하는 의미 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

한편, 이번 행사는 9월 15일부터 10월 1일까지 진행된다. 이 기간 동안 대웅제약 공식 건강몰에서 10만 원 이상 구매한 고객에게는 10% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.





AD

대웅제약 건강기능식품 사업부는 의약품 전문기업의 노하우를 바탕으로 고품질 원료와 안전한 제조 과정을 원칙으로 삼고 있다. 원료는 식품의약품안전처 지정 기관을 통해 철저한 확인과 검사를 거치며, 믿을 수 있는 제조사를 선정해 생산과정 전반을 관리한다. 또한 모든 건강기능식품은 GMP(우수제조관리기준), 일반 식품은 HACCP(식품안전관리인증기준) 인증을 받은 제조 시설에서 생산된다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>