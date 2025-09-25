[클릭 e종목]"한온시스템, 대규모 유증…목표주가 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS증권은 25일 한온시스템에 대해 "재무구조 개선을 위해 9000억원 규모의 대규모 유상증자를 결정했다. 근본적 체질 개선엔 시간이 더 필요할 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3800원을 유지한다고 밝혔다.

이날 이병근 LS증권 연구원은 "순차입금은 축소됐지만, 이자비용 부담은 여전하다"며 이같이 밝혔다.

지난 23일 한온시스템은 임시 주주총회에서 재무구조 개선을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다. 신주 발행 주식수는 3억4700만주로 기존 발행 주식수 6억7900만주 대비 증자 비율이 51%이며, 신주 예정 발행가액은 2590원으로 지난 23일 종가 대비 15% 할인을 적용했다.

조달 자금에서 8000억원은 채무상환, 512억원은 운영자금, 488억원은 시설자금에 사용될 예정이다. 시설자금은 친환경차용 컴프레서 라인 증설과 내연기관용 컴프레서 라인 유지보수에 투입된다.

이 연구원은 "유상증자에 한국타이어는 초과 청약을 할 가능성이 높다"며 "한앤코사모펀드가 현재 보유한 22% 지분의 경우 2027년 1월 주당 5200원에 풋옵션 행사가 가능하기에 이번 유상증자 참여 가능성이 없다고 판단된다"고 말했다. 유상증자 이후 주주구성은 한국타이어 51.1%, 한앤코사모펀드 14.3%, 우리사주 6.8%, 기타 27.8%로 예상했다.

한온시스템의 순차입금은 3조8000억원으로 이번 유상증자로 8000억원을 채무상환에 사용하고, 하반기 이익을 차입금 상환에 활용하면 2조8000억원 수준까지 차입금이 축소될 전망이다. 이 연구원은 "부채비율은 257%에서 196%로 개선될 전망"이라면서도 "상반기 이자보상배율이 0.85로, 이번 차입금 상환을 감안해도 영업이익 대비 이자비용 규모가 더 클 전망"이라고 짚었다.





중장기적인 수익성 개선에 대해선 신중한 전망을 제시했다. 이 연구원은 "이번 유상증자를 통해 차입금 규모는 축소됐지만, 근본적인 체질 개선까지 시간이 좀 더 필요할 것"이라며 "구조조정 및 운영 효율화를 통한 수익성 개선이 본격적으로 나타나는 시점은 2027년 이후"라고 예상했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

