CGV, 15년 만에 북미 극장 사업 철수…LA점도 폐쇄

코로나19 여파로 관객 급감·OTT 확산

"극장보다 기술 사업에 집중"

CGV 미국 홈페이지의 폐점 안내문

CJ CGV가 로스앤젤레스(LA) 지점을 폐쇄하면서 15년 만에 북미 극장 사업을 중단했다. 코로나19 팬데믹 이후 관객 감소와 OTT 확산으로 운영이 한계에 이르자, 극장 사업 대신 자회사 포디플렉스의 특별관 기술 사업에 집중하기로 했다.

미국 CGV는 최근 홈페이지를 통해 "고심 끝에 CGV LA 지점을 영구 폐쇄한다는 어려운 결정을 내렸다"며 마지막 영업일을 지난 21일(현지시간)로 공지했다.

CGV는 2010년 북미 시장에 진출해 그해 6월 LA점(3개관, 600석)을 열었다. 이어 2017년 부에나파크점(8개관, 1187석), 2021년 샌프란시스코 대형관(14개관)을 개관하며 사업을 확장했다.

하지만 코로나19 여파로 관객이 급감하면서 샌프란시스코점은 2023년 2월, 부에나파크점은 올 3월 문을 닫았다. 이번 LA점 폐쇄로 북미 극장에서 완전히 손을 떼게 됐다.

CGV 관계자는 "극장 사업 확대보다 스크린X·4DX 등 기술 특별관 사업을 강화하는 쪽으로 전략을 전환했다"며 "글로벌 사업 전략을 재정비하는 과정"이라고 설명했다.

실제로 CJ 포디플렉스는 북미 시장에서 성과를 내고 있다. 올해 1~6월 4DX와 스크린X 상영관에서 거둔 박스오피스 수익은 5500만 달러(약 762억원)로, 지난해 같은 기간보다 47% 증가했다. 특히 4DX는 3500만 달러(485억원)로 51% 늘어나며 역대 최고 실적을 기록했다.





전 세계적으로 포디플렉스는 4DX 772개관, 스크린X 439개관 등 총 1212개관을 운영 중이다. CGV 관계자는 "AMC 등 글로벌 극장 체인과의 협력으로 성장을 가속화하고 있다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

