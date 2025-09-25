'탱크' 최경주 "언제나 1차 목표는 컷 통과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상 최경주 인비테이셔널 출전 각오

페럼클럽에 변별력 요청 완벽한 코스 완성

"환갑이 아닌 최대한 오래 선수로 뛰겠다"

국내 최고령 우승 기록 보유자인 '탱크' 최경주가 "우승을 많이 했지만, 한 번도 대회 전에 우승을 염두에 둔 적이 없다"고 밝혔다.

24일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 공식 기자회견에서다. 55세의 최경주는 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 지난해 KPGA 투어 SK텔레콤 오픈에서 54세의 나이로 우승했다. KPGA 투어 최고령 우승 기록이다.

최경주가 현대해상 최경주 인비테이셔널 공식 기자회견에서 취재진의 질문에 답을 하고 있다. KPGA 제공

AD

최경주는 우승을 의식하지는 않는다고 분명히 말했다. 그는 "지금까지 대회에 출전하면 언제나 1차 목표는 컷 통과, 2차 목표는 톱 10, 그리고 최종 라운드에서 잘하면 가능할 것 같다고 판단되면 우승에 도전하곤 했다"고 설명했다. "우승을 목표로 대회를 시작하면 힘들어진다"는 최경주는 "힘 빼고 욕심 없이 치다 보면 오히려 스코어가 더 잘 난다는 사실을 오랜 경험을 통해 잘 알고 있다"고 했다.

최경주는 이번 대회에서도 "어린 선수들 틈에서 4라운드를 모두 치르는 게 목표"라고 몸을 낮추면서도 "최선을 다하겠다"고 여운을 남겼다. 이 대회 호스트이기도 한 최경주는 코스 변별력을 높이려고 러프를 80㎝까지 길러 달라고 페럼클럽에 요청했다. 페어웨이, A컷 러프, B컷 러프가 명확하게 구분되는 세팅도 주문했다. 최경주는 "코스를 요청한 대로 만들어줬다"고 감사한 마음을 전했다.





AD

최경주는 "전에는 환갑 때까지만 선수로 뛰어야겠다고 말하곤 했지만, 지금은 바꿨다. 언제까지라고 못 박진 않겠지만 최대한 오래 하려고 한다"면서 "내가 받은 걸 다 갚으려면 끝이 없다. 꿈나무들이 계속 나올 텐데 오랫동안 그들은 뒷받침하려면 내가 건강하게 오래 활동해야 한다"며 활짝 웃었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>