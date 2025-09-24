백종원 손잡은 BTS 진, '원산지 표시 위반' 고발 당했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백종원·진 공동 투자 회사 '하이볼' 문제돼

백종원 더본코리아 대표와 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)이 공동투자해 설립한 농업회사법인 '지니스램프'가 원산지표기법 위반 혐의로 고발당했다. 지니스램프가 지난해 출시한 하이볼 제품의 원산지 표기를 두고 외국산 원료가 사용됐음에도 소비자가 국산으로 오인하도록 표기하고 있어 문제가 제기됐다.

백종원 더본코리아 대표(왼쪽)와 방탄소년단(BTS) 멤버 진. 진 인스타그램 캡처

23일 한 인터넷 커뮤니티에는 "지니스램프를 원산지 표시법 위반 혐의로 국립농산물품질관리원에 고발했다"는 내용의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 직접 민원을 접수했며 "지니스램프가 판매하는 하이볼 제품 중 원산지 표시가 소비자 오인을 유발할 우려가 있다고 판단돼 고발 조처했다"고 밝혔다.

백 대표와 진은 지난 2022년 12월 함께 지분을 투자해 지니스램프를 설립하고, 지난해 증류주 '아이긴(IGIN)'을 출시했다.

A씨는 해당 제품 중 '자두맛'과 '수박맛' 2개 제품의 원산지 표기를 두고 문제를 제기했다. 해당 제품에 외국산 농축액이 사용됐는데 온라인 쇼핑몰에 표기된 일부 상품 정보란에는 원산지가 '국산'으로 일괄 표기됐다는게 A씨의 지적이다.

실제 제품의 상세페이지에는 '자두농축액'(칠레산), '수박농축액(미국산)' 등으로 외국산 원료가 표시됐으나, 온라인 쇼핑몰의 상품정보란에는 두 제품 모두 원산지가 '국산'으로 표기돼 있었다.

A씨는 "외국산 과일농축액이 포함된 정황에도 불구하고 제품 설명 페이지와 상품 정보에서 국산 표시를 반복해 소비자가 원산지를 '국산'으로 오인하도록 하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "수입산 농축액을 한 가지라도 사용했다면 농수산물 가공품의 '국산' 일괄 표시는 허용되지 않는다"고 덧붙였다.

A씨의 민원은 충남 예산사무소로 이첩돼 담당 조사관이 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 고발 접수 절차에 따라 농관원은 회사 측의 소명을 받을 예정인 것으로 알려졌다.

원산지 표시 등에 관한 법률 위반이 확인될 경우 최대 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 논란이 불거진 뒤 해당 제품의 온라인 판매 페이지에서 원산지 표기는 '상세설명에 표시'로 수정된 상태다.





한편 진과 백종원은 예능 프로그램을 통해 인연을 맺고, 지난 2022년 12월 함께 지분을 투자해 충남 예산군에 본사를 둔 농업회사법인 '지니스램프'를 설립하며 주류사업에 뛰어든 것으로 알려졌다.





